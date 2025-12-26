¥í¥Ã¥Æ¡¦¾¾Àî¸×À¸¡¢·ë²Ì¤òµá¤áº£µ¨¤ËÎ×¤à¤â¡ÄÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¾¾Àî¸×À¸¤Ï¡È´íµ¡´¶¡É¡¢¡È³Ð¸ç¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢º£µ¨¤â°ì·³½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï6»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ë¤Ê¤É¡¢1ÅÙ¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï9»î¹ç¡¢2»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦4Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È°ì·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¡Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¡Ö±¦É¨¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢°¦ÅÍ¤È¶¦¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¸å¡¢¤Û¤ÜËèÆü¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾Àî¤Ï¡Ö·Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ³°»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢20Æü¤ÎDeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¢24Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢28Æü¤Î´Ú¹ñ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï5·î4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¡¢10¡Ý3¤Î9²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¡¢À±ÃÎÌï¤ËÂÐ¤·2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤Î143¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢7·î8Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤Ï0¡Ý3¤Î2²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Â¹°×âý¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÂè1¹æ3¥é¥ó¡£
¡¡7·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.333¡Ê27ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È²ÝÂê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢5Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢1¡Ý1¤Î10²ó°ì»àËþÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¿ù±ºÌÂç¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î136¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£8·î22Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤¬Åêµ¾ÂÇ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤¬»àµå¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤¬Åêµ¾ÂÇ¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤¬»Íµå¤È¡¢0ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ1»Í»àµå2µ¾ÂÇ¡£8·î24Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢2°ÂÂÇ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î°Ê¹ß¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÆ¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£9·î4Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Àî¤¬¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢2³ØÇ¯²¼¤Î»ûÃÏÎ´À®¤¬¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°ì·³¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â8ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÂ´¤ÎÆ±³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤ëÍèµ¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ