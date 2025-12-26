¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ï¹âµé³°¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤¹¡ÄÁ´¼Ò°÷¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤¦Ž¢¥À¥á¼ÒÄ¹Ž£¤Î6¤Ä¤ÎNG¹ÔÆ°
¢¨ ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢»áÌ¾¤Ï²¾Ì¾¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´Éô¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¡×
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ë¡Ö¥À¥á¼ÒÄ¹¡×¡£¼Ò°÷¤Î¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤¦¥È¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÒÄ¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¼ÂÂÖ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶ñÂÎ»öÎã¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¡£½¾¶È°÷¿ô¤Ï150Ì¾¤Û¤É¡£ÁÏ¶È12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÂèÆóÁÏ¶È´ü¤È¤·¤Æ»ö¶È³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Î¥¿¦¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¡¢É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÙ±ä¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢À®Ä¹¶ÊÀþ¤âÆß²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¡È¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë³Î¿®¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¼ÒÄ¹¤¬ÌäÂê¤À¡×
Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Âç¶¶ÂÙ»°¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¼Ò°÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜ¸·¤·¤¯¤â¡¢Íê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï½ù¡¹¤ËÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥À¥á¼ÒÄ¹¡É¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£º®Íð¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Î¡ÖÀïÎ¬²ñµÄ¡×
¡ ¥à¥À¤Ê²ñµÄ¤ÎÍðÈ¯
Âç¶¶¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬²ñµÄ¡×¡£½µ2²ó¡¢ÉôÄ¹°Ê¾å¤Î12Ì¾¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¡È¼ÒÄ¹¤Î»¨ÃÌ¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦ÌÚÅç¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñµÄ¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤ÆÎ×¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¼ÒÄ¹¤Î»×¤¤¤Ä¤¤ÎÏÃ¤¬90¡ó¤Ç¤¹¡£¡ØÀÎ¤Î¸ÜµÒ¤ÏÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø²¶¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£2»þ´Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â·ëÏÀ¤Ï²¿¤â½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ëÆü¤Ï¡Ö¼¡¤Ï³¤³°Å¸³«¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢Íâ½µ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏÊý»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÉôÄ¹¿Ø¤Ï±¦±ýº¸±ý¤·¡¢²ñµÄ¸å¤Ë¸½¾ì¤Îº®Íð¤ò¼ý½¦¤¹¤ë¤Î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢ Éô½ð¤äÁÈ¿¥¤òÉÑÈË¤Ë²þÊÑ
²ñ¼Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¡ÈÁÈ¿¥¤¤¤¸¤ê¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢±Ä¶ÈÉô¤Ï3²óÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢³«È¯Éô¤Ï2²óÅý¹ç¤ÈÊ¬³ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¼çÇ¤¡¦Â¼À¥¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÃ´Åö¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Íâ·î¤Ë¤Ï¡È³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡É¤ÈÊÌÉô½ð¤ËºÆÊÔ¡£ÀâÌÀ¤âÛ£Ëæ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤Ï¡È¤É¤¦¤»¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Éô½ðÊÑ¹¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë»þÂå¡×¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°
£ ÏÃ¤¹»öÎã¤¬¸Å¤¹¤®¤ë
¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¡Ö¸Å¤¤»öÎãÌäÂê¡×¤Ï¤è¤¯¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Îé¤ä²ñµÄ¤ÇÈà¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡£FAX¤Ç¤Î±Ä¶È»ñÎÁÁ÷ÉÕ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ù¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ç¼õÃí¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÉðÍ¦ÅÁ¡½¡½¡£
Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¡¦¹â»³¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£SNS¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¡¢¹¹ð¼«Æ°²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢Àº¿ÀÏÀ¤À¤±¸ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò³Ø¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
ºÇ¿·¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬¤½¤Î¤â¤Î¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´Î¤¤¤ê¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¥é¥ó¥Á²ñ¡×¤Ï¶ì¹Ô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤
¤ ´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤
Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÉÔÂ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³²Ý¤Îºä°æ¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«¤Ï¡Ø¼Ò°÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸á¸å¤ËÄó°Æ»ñÎÁ¤ò¸«¤ÆÆÍÁ³ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¡£»ØÅ¦ÆâÍÆ¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬Ã¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼Ò°÷¤Ï¡È¤Þ¤¿µ¡·ù¤¬°¤¤¤Î¤«¡É¤È°à½Ì¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
·ë²Ì¡¢Ã¯¤â×ÖÅÙ¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢ËÜ²»¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ëÊ¸²½¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ È¾¶¯À©Åª¤Ê¥é¥ó¥Á²ñ
¶ÈÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ß»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤è¤¦¡ª¡×¤È½µ1²ó¤Î¡È¼ÒÄ¹¥é¥ó¥Á²ñ¡É¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¹Ô¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
20Âå½÷À¡¦´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¦¾ì¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÄ¹¤Î°Õ¸«¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¡È¼ã¤¤¤Î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Î1»þ´Ö¡£»Å»ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤Ëº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á²ñÁ°¤Ë¡È¼ÒÄ¹¤Î¹¥¤¤ÊÏÃÂê¥ê¥¹¥È¡É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¼Ò°÷¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¢£SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÍ¥²í¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¼Ò°÷¤Ï¡Ä
¦ ¥´¥ë¥Õ»°Ëæ¤È¹âµé¼Ö¼«Ëý
¼Ò°÷¤ÎÈ¿´¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÞÍ¿¥«¥Ã¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
½µÌÀ¤±¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¿·¼Ö¤Î¹âµé³°¼Ö¤Ç½Ð¼Ò¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¼Ò°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½µËö¤Ë¤Ï¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È²ñ°÷¸¢¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÒÆâ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÓÆþ¼Ò5Ç¯ÌÜ¡¦À¥¸Í¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬¿Í°÷ÉÔÂ¤ÇËèÆüÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤À¤±¤¬Í¥²í¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡È¸½¾ì¤ÎÄË¤ß¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Í¥½¨¤Ç¤âÁÈ¿¥¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö¥À¥á¼ÒÄ¹¡×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÏ¶È´ü¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¡¢ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤
¢ª»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¡¢¸Å¤¤¤ä¤êÊý¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¦¼þ°Ï¤¬ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¢ª¥È¥Ã¥×¤¬´¶¾ðÅª¤À¤È°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¡ÈÁÏ¶È¼Ô¥â¡¼¥É¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤
¢ª²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼»ëÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¦¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÈîÂç²½¤¹¤ë
¢ªÁÈ¿¥¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎËþÂ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤¬ÈèÊÀ¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤«¤é¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡½¡½ºÇ¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢ËÜµ»ö¤Î»öÎã¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¡Ö¥À¥á¼ÒÄ¹¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
3¤Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂç¤¤Ê¤Ò¤º¤ß¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ÒÄ¹°Ê¾å¤Ë¤Ï¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀïÎ¬¤Ç¤â¡¢¶¥¹ç¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡È¥È¥Ã¥×¤Îºß¤êÊý¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤¨¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡½¡½¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼ÒÄ¹¼«¿È¤Ç¤¹¡£
----------
À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô½Ð¿È¡£98Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¿Íºà¶È³¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£2000Ç¯¡¢¥Ç¥í¥¤¥È¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2003Ç¯¤Ë¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç³Ø¤ó¤À¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÜµÒ´ÉÍý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øå«ÆÁ·Ð±Ä¤Î¤¹¡µ¤á¡Ù¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¾¡¼ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼ª¤«¤é³Ø¤ÖÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½ À¶¿å ¹¯°ìÏ¯¡Ë