仕事納めの日に、気になる同僚に好意を伝える一言８パターン
忙しかった一年が終わり、やっと迎えた仕事納めの日。気になる同僚にさりげなく好意を伝えるとしたら、どんなアピールが効果的でしょうか？ そこで今回は『スゴレン』読者の男性に聞いた「仕事納めの日、同僚の女性から言われたらうれしいこと」について、まとめてご紹介します！
【１】「今年も一年、お疲れ様でした！」と、とびきりの笑顔であいさつする。
「ニッコリ笑ってあいさつ、これがいちばん！」（２０代男性）、「『お疲れ様でした』と言われると、やっぱりうれしい」（２０代男性）など、奇をてらわなくても「笑顔」や「礼儀正しさ」などのツボを押さえた正攻法は、意外と強い印象を残すようです。
【２】「このあと、忘年会をしませんか？」と、思い切って飲みに誘う。
「どうせなら、はっきり誘ってもらいたい」（２０代男性）と思っている男性は多いようです。「『忘年会』という名目なら、ただの飲み会よりも、堂々と連れ立って出られる」（３０代男性）という考え方もあるので、思い切って声をかけてみるのもいいでしょう。
【３】「年明けまでさびしいですね…」と、しばらく会えないことへの不満をもらす。
「『会えなくてさびしい』なんて言われたら、ただの同僚がいきなり『女』に見える」（２０代男性）というように、不意をついて心情を明かすことで、揺さぶりをかける方法です。ひとつの「賭け」になりますが、タイミングによっては非常に効果が高そうです。
【４】「わたし、年末年始は何も予定がないんですよ…」と、暇であることをアピールする。
控えめに恋心をアピールする女性に対して、「恥じらっていてかわいい」（２０代男性）と感じる男性は少なくありません。相手が「自分が主導権を握りたい」というタイプの場合は、「誘ってほしいオーラ」を出して様子を見るのもひとつの手でしょう。
【５】「○○さんのおかげで楽しい一年でした！」と、特別に気にしていることを印象付ける。
「○○さんのおかげで」という表現から、「社交辞令を超えた好意を感じる」（３０代男性）と、さすがにピンとくるようです。「たとえ嘘でもうれしい」（２０代男性）という男性もいるぐらい、自尊心をくすぐられる言葉であることは間違いなさそうです。
【６】「お正月はいつから帰省されるんですか？」と、年末年始の予定を詳しく聞きだそうとする。
わざわざ予定を探ろうとすれば、勘のいい男性なら「『もしかして、誘ってる？』と思う」（２０代男性）と、言葉の真意をくみ取ろうとするはずです。ただの世間話だと流されないためには、少し踏み込んだ聞き方をすると、真剣さが伝わるかもしれません。
【７】「来年も一緒にがんばりましょう！」と、「一緒に」を強調した言い回しをする。
「一緒に」と強調することで、「仲間として信頼されていると実感」（２０代男性）、「そんなふうに言われると、親近感が増す」（２０代男性）などと好意的に解釈される場合があります。職務上の立場が近い同僚に対しては、気軽に使える言い回しだと思われます。
【８】「○○の件では、本当にお世話になりました！」と、具体的に内容を挙げてお礼をする。
「『あのときは大変でしたよねー！』みたいに詳しく語られると、『そんなことまで覚えてたのか』と驚く」（２０代男性）というように、個別のエピソードまで掘り下げて今年の出来事を振り返ると、男性を「おっ」と思わせ、関心を引く可能性があります。
参考になった「一言」はありましたか？ 相手の男性のタイプによって、ほかにも効果的な言い回しがあると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
