「have egg on one’s face」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「大恥をかく、面目を失う」でした！

「have egg on one’s face」は、大きなミスをして恥をかくことや、自分のしたことや言ったことのせいで、恥ずかしい思いをすることを指します。

昔の演劇で観客が気に入らない役者めがけて卵を投げつけたことから、顔に卵がついていて恥ずかしい、という表現になったという説があるんだとか。

「I thought I was right, but when I realized I was wrong, it turned out I had egg on my face.」

（自分が正しいと思っていたが、間違っていたことに気づいたとき、大恥をかいたことがわかった）

※解答は複数ある場合があります。