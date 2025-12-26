取引先の「理不尽な要求と罵倒」に50歳社長が「反撃の一言」…従業員を守る「カスハラ対策」の正解

取引先・乙社からの度重なる注文変更を断ると「社長と一緒に土下座しろ！」と激怒され、翌日呼び出された甲社の30歳営業マンと上司。応接室で待っていたのは、さらなる罵倒だった。

前編記事はこちら→「社長と一緒に土下座しろ！」取引先から理不尽な要求を受けた30歳営業マン「カスハラの一部始終」

本稿ではカスハラが増加した背景やその対策、甲社のその後などを、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

本記事の登場人物

A沼さん：30歳。大学卒業後、都内の食品製造卸売会社である甲社に入社し営業課に所属。乙社の担当をしているが、半年前に担当者がB沢さんに代わってからトラブルが続くようになった。営業課でトップの業績を誇る社員だが、B沢さんから度重なる注文変更や理不尽な要求を受け、断ると罵倒され担当変更を要求された。

B沢さん：40歳。乙社の管理課主任で、乙社長の弟。半年前にA沼さんの担当者として着任して以来、品物の種類や個数、納品時期の相違などトラブルを続け、度重なる注文変更を行い、断られると「社長と一緒に土下座しろ！」と激怒し、翌日の面談ではA沼さんを罵倒など、ひどいカスハラを行う。

C田課長：40歳 甲社の営業課長。A沼さんの上司。B沢さんの問題行動を甲社長に再三報告していた。今回の注文変更についてA沼さんに「変更は無理」と断りの電話を入れるよう指示し、自らもB沢さんの説得を試みたが激怒され電話を切られた。

甲社長：50歳。都内の食品製造卸売会社である甲社の社長。B沢さんが乙社長の弟であることからクレームを入れづらい立場にあったが、今回の500万円の損失は大きすぎると判断し、翌日C田課長、A沼さんとともに乙社を訪れて話し合いに臨んだ。

そもそもカスタマーハラスメント（カスハラ）とは

カスハラとは、顧客からのクレームや言動の中で、要求の内容に正当性や妥当性がなく、その要求を通すための手段や態度が社会的に見て不適切であることにより、従業員の働く環境が害される行為を指す。

ただしカスハラについて論じる場合、顧客の苦情は改善や開発の契機でもあり、問題視すべきは不相当な手段であることを認識したい。

カスハラの種類

企業の現場においては、おもに以下のような言動がカスハラであるとしている。

（1）顧客要求が妥当性を欠く場合の例

・ 商品やサービスに瑕疵・過失が認められないのに要求する。

・商品やサービスと関係のない要求をする。

（2）要求の手段・態様が不相当な例（妥当性に関わらず不適切とされやすいもの）

・ 身体的攻撃（暴行・傷害） ・ 拘束的行動（居座り・監禁など）

・ 精神的攻撃（脅迫・中傷・侮辱・暴言など） ・ 差別的・威圧的・性的な言動

・ 土下座の要求 ・ 従業員個人への攻撃や要求

（3）妥当性に照らして不相当となる場合の例

・ 商品交換、金銭補填、土下座を除く謝罪の要求など

カスハラが増加した背景

カスハラが増加した背景として、おもに下記があげられる。

（1）日本企業は「顧客第一主義」「神対応」と呼ばれるほど高品質な商品・サービスを提供してきた。その結果、顧客の期待水準が過度に高まり、少しの不一致でも「不満」ではなく「怒り」に転じやすく、改善要望が過剰な要求や暴言へと発展するケースが増えている。

（2）SNSの普及により苦情や不満が即座に発信できるようになり、顧客が声を上げる心理的ハードルが下がった。公の場で企業を批判することで顧客が優位に立ち、対する企業は「炎上によるイメージダウン」を恐れて過剰対応することで、顧客の過度な要求をさらに助長する悪循環が発生する。

カスハラの被害状況とカスハラ対策の法制化

2025年6月に成立・公布された改正労働施策総合推進法により、すべての企業・事業主にカスハラ対策が義務化される。（施行は公布から1年6ヶ月以内）

では実際、カスハラはどの程度の割合で起こっているのか。被害状況について次の3つのデータを見ていこう。

（1）帝国データバンクの調査（2024年実施「カスハラに関する企業の意識について」）では、直近1年以内にカスハラや不当要求を受けた企業の割合は 15.7％である。

（2）カスハラは特に小売業やサービス業を中心に被害が増加しており、UAゼンセンの調査（2024年実施「カスタマーハラスメント対策アンケート調査（第3回）」では流通・サービス関連の組合員のうち直近2年以内にカスハラ被害を経験した割合は46.8％に達している。

（3）厚生労働省の2024年度労災補償状況によると、精神障害に関する労災請求は 3,780件、支給決定は 1,055件。出来事別では「パワハラ」224件、「仕事内容・仕事量の変化」119件に次いで、「カスハラ」108件が多く、前年度に比べて増加。カスハラは従業員のメンタルヘルス不調の大きな要因となっており、労災認定に繋がるケースが増えている。

カスハラは従業員の就業環境を著しく害し、離職やメンタル不調、士気が下がることによる生産性の低下などを招くなど、企業経営に悪影響を及ぼす深刻な問題として注目されるようになった。しかし従来のカスハラ対策は国の指針に基づく「努力義務」にとどまっていたため、従業員保護が十分に進んでいなかった。

今回の法改正により、企業は「防止方針を社内規定等で明文化し、従業員に周知・啓発する」「相談窓口を設置し、被害者への対応体制を整える」「発生時の対応手順を定める」「教育・研修を実施する」「相談者のプライバシー保護と不利益な取り扱い禁止を徹底する」などの具体的な対策を講じることが求められている。

これからカスハラ対策を行う場合に重要なこと

経団連が2024年に会員企業を対象に行った「ハラスメント防止対策に関するアンケート調査」によると、カスハラ対策に前向きに取り組んでいる企業は合計の43.2%であり、約半数の企業は対策をしていないとの結果になった。未対策の企業がこれからカスハラ対策を始める場合どこから手をつければいいのか。

（1）事業主の基本方針・基本姿勢を明確化する

企業のトップが、カスハラ対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示し、従業員に周知すること。

（2）カスハラの判断基準を設ける

カスハラか否かの判断基準は、パワーハラスメント（パワハラ）セクシャルハラスメント（セクハラ）等、他のハラスメントと違い、業種や業態、企業文化などによって異なる。そのため、企業は自社のカスハラ判断基準を明確にし、対応方針を現場と共有することが重要になる。一般的な例として、おもに下記の項目を判断基準の材料とする。

（ア）顧客等の要求内容に妥当性はあるか

顧客等の主張について、事実とその因果関係、自社の過失有無、根拠のある要求がなされているかを確認し、顧客等の主張が妥当かどうかを判断する。

例えば顧客が購入した商品に瑕疵がある場合、謝罪とともに商品の交換・返金に応じることは妥当であるが、自社の過失、商品の瑕疵などがなければ、顧客の要求には正当な理由がないと考えられる。

（イ）要求を実現するための手段・態度が社会通念に照らして相当か

（1）の内容と合わせて、その要求を実現するための手段や態度が社会通念に照らして相当な範囲であるかを確認する。

例えば、長時間に及ぶクレームは業務の妨げとなるため社会通念上相当性を欠いているとし、顧客の要求が妥当であっても、暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的・性的な言動は社会通念上不適切であり、カスハラに該当する可能性がある。一方、顧客等の要求に妥当性がなくても、企業が顧客の要求を拒否した際すぐに顧客側が要求を取り下げた場合、従業員の就業環境を害されたとは言えず、カスハラには該当しないことが多い。

カスハラの判断基準を設ける際には、事前に「顧客から、具体的にどのようなクレームや要求を受けているか」「クレームや要求を受けた場合、現場ではどのように対処したか」など、現場を担当する従業員や管理者に対するアンケートや面談などを通じて実態を把握する必要がある。

その他、「カスハラに関する相談対応体制を策定する」、「顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における具体的な対応ルールについて、研修やマニュアルの活用等を通じて従業員への周知と理解を徹底する」などの項目についても、カスハラ対策が義務化される前に準備しておきたい。

カスハラを実際に受けた場合の対応・甲社の例

乙社のB沢さんの態度は、度重なる数量変更や返品強要に加え、A沼さんへの人格否定や土下座要求などの言動がカスハラに該当する。この問題に対する甲社の対処策は次のようになる。

（1）理不尽な要求ははっきりと拒否する

注文後の数量変更や返品強要は、契約違反かつ甲社に重大な損害を与える行為である。「顧客だから」という理由で受け入れるのではなく、契約条件に基づき毅然と拒否する。

（2）従業員を守る姿勢を示す

A沼さんは落ち度なく業務を遂行している。担当者の変更要求は「カスハラ」に該当する。会社として「従業員を守る」立場を明確にし、理不尽な要求に屈しない。

（3）取引条件の見直し・契約の再整備をおこなう

今後も乙社との取引を継続する場合は、注文変更や返品に関するルールを契約書に明記することで曖昧さを排除する。乙社が拒否する場合は取引停止も選択肢として検討する。

（4）経営トップが毅然と対応する

甲社長自らが「土下座」など不当な要求を拒否し、冷静に「契約上の正当性」を説明する。B沢さんで埒が明かない場合は、乙社の上層部に改善を要求する。この場合感情的なやり取りではなく、記録を残しながら法的根拠に基づいて対応する。

（5）カスハラとしての認識を共有する

今回の件について、社内研修やマニュアルにカスハラ事例として取り上げる。従業員が今後同様のケースに遭遇した際、会社が守る姿勢を示すことで安心感を与える。

甲社は「顧客第一主義」に縛られて謝罪や担当交代をするのではなく、契約違反やカスハラに対して毅然と拒否し、従業員を守る姿勢を明確にすることが必要である。取引条件を再整備し、場合によっては取引停止も辞さない覚悟を持つことで、会社の信頼と従業員の士気を守ることができる。

甲社・乙社間のカスハラのその後

乙社の応接室で、A沼さん、B沢さん、C田課長のやり取りをしばらくの間黙って聞いていた甲社長が最後に口を開いた。

「B沢さん、この経緯について乙社長はご存じでしょうか？」

「えっ？この場で社長は関係ないだろ！」

「そうですか。では私が今から乙社長にお会いして今回の大量キャンセルが会社の意思なのかどうかを確認しますがよろしいですね。もしB沢さんが拒むのであれば、今後、御社との取引は考えさせて頂きますし、キャンセルによる損害賠償を請求します」

甲社長はそう言い終え、C田課長、A沼さんとともに応接室を後にした。

「お……、おい、待てよ」

B沢さんは急いで3人の後を追いかけた。

会社のトラブル記事をもっと読む→28歳主任が絶句…「反抗的な新入社員」の初任給が自分より高いことが発覚「会社辞めちゃおうかな」

【もっと読む】28歳主任が絶句…「反抗的な新入社員」の初任給が自分より高いことが発覚「会社辞めちゃおうかな」