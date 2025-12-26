撮影する手も止まらない…「推し活って尊い！」を２児の母が初めて体感した話

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、幼稚園の降園後にお遊び程度にサッカーを習っているという息子が初めて試合に出ることになった日の話。初出場なので、母であるはなゆいさんも試合の付き添いに行くのは初めてのこと。そこで見た光景に驚きと感動が隠せなかったそうで、詳細を綴っていただきました。

我が子に試合に出る日が訪れるなんて！

こんにちは。小学生と幼稚園児を育児中のはなゆいです。今回は、5歳児おーちゃんのサッカーの試合デビューについてお届けします。

「ねえママ、僕、試合に出れるんだって！」

その言葉に「ついにこの日が来たか」と、天を仰ぐ私。

男の子の「スポーツやりたい」宣言って、あるあるだと思うんです。でも、降園後にちょろっとボールを蹴っている程度の我が子に「試合に出る」日が訪れるなんて！

さて、試合当日。集合時間は朝8時（早い）……ただ正確には、“私の朝”は夜明け前の5時にスタートしていました。お弁当の準備に、水筒に、おやつに、日よけの用意。いつもの練習場と異なる会場へ、息子と荷物を乗せて車で大移動です。

これでは親が競技に参加してるのでは？ってなくらい忙しい。SNSなどで見かける「毎週子どものスポーツをサポートしているママさんたち」の世界を追体験できました。まさか私がその一員になる日が来るなんて。

ただね、幼稚園児たちの集まりなので「遊びの延長でしょ？」と思っていたのに、想像以上に善き光景を目の当たりにすることができまして、尊い成分をチャージしてまいりました。

「こんな可愛いの、無課金で見ていいんですか!?」と叫びたくなる、初試合の記録をお送りします。

一生懸命ボールにくらいつく姿に胸キュン

今回の漫画では、“ちびっこサッカー”に嬉し泣きするママの様子を描きました。実はそのあと、もうひとつ「尊みが深い」エピソードがありました。

おーちゃんチームと対戦した相手チームにはガチ勢もいて、後半になると明らかに上手な子たちが次々と登場してきました。

さすがにボールの扱いがうまくて、おーちゃんチームはこてんぱんにやられちゃうんです。でも、一生懸命ボールにくらいつく姿が胸アツ！ ズキュン！

ただ、おーちゃんはどうだったかと言いますと……。キーパーに任命されていたのですが、ボールがほぼ飛んでこなかったので、ほぼ「ぼんやり座って空を見上げていた」という、平和な時間を満喫して過ごしていました（笑）。

正直、おーちゃんから試合に出ると聞いた時は「え〜朝早いし、準備も大変そう（嫌）」と思ってたのに、いざ当日を迎えたら一番楽しんでいたのが母だった、という。

可愛い子どもたちが一生懸命ボールを追いかける姿は、まるで推しのライブ。そう……これは“育児”ではなく“推し活”だ！ 我が子チームも相手チームも箱で推せる！

さっそく次回も楽しみでして、次の試合は推しカラーのドリンクなどを持参予定です（笑）。

