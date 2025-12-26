女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第65話が放送され、年内最後のオンエアで主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの想いがついに通じ合う姿が描かれた。ラスト約2分の終盤に持ってきたタイトルバックは映像内容を変更し、白地に黒字のクレジットのみ。さらに金曜本編後の次週予告もなしという異例＆異色の演出。3カ月にわたって丹念に、繊細に積み重ねた2人の軌跡が最高潮に達し、多幸感に包まれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第65話は月照寺からの帰り、松野トキ（郄石あかり）は松野銀二郎（寛一郎）からプロポーズ。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から、2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる…という展開。

銀二郎は帰京、イライザは離日。お互い独りになったトキ、ヘブンは松江大橋でバッタリ出くわした。

ヘブン「サンポ…サンポ、イッテキマス」

トキ「あのー、私も…ご一緒してええですか」

ヘブン「ハイ」

夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」がかかり始め、タイトルバック映像へ。いつものトキとヘブンの静止画はなく、白バックに黒字でキャスト・スタッフのクレジットだけが表示される。

曲が流れる中、夕暮れの宍道湖畔を歩くトキとヘブンを捉えたロングショット。主題歌が終わると、水面の音だけが響く。ヘブンがトキの手を取る。2人がカメラに近づいてきて、画面から消えると、その向こうには、今まさに水平線に沈もうという夕日――。

この間、台詞はない。次週予告もなく、美しい宍道湖の夕景が余韻を残した。

今年のラスト回にして、全25週の折り返し。前半最大のクライマックスを年の瀬に持ってきた。

SNS上には「いい最終回だった」「最終回みたいな終わり方」「写真のないタイトルバックにただただ泣くばかり」「号泣。2人が散歩しているだけなのに」「予告なしで余韻が残るラスト、最高」「今年最後にふさわしく、まさに神回。朝から号泣」「週タイトルの美しすぎる回収」「ここまで何と丁寧に描いてきたことか。キャスト・スタッフ全員にスタンディングオベーションしたい」などの声が続出。視聴者の涙を誘い、反響を呼んだ。

年末年始を挟み、来年1月5日から第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」に入る。