KIRIMIちゃん.とこぎみゅんが390円で♡サンキューマート限定推しグッズ登場

「BeSmile,BeKawaii」をテーマに、いつ訪れてもALL390円で推しグッズが手に入るサンキューマートに、サンリオの人気キャラクター「KIRIMIちゃん.」と「こぎみゅん」の限定アイテムが登場します。ほんわか癒される世界観と、日常に取り入れやすい実用性を兼ね備えたラインナップは、ファン必見♡先行予約や店頭販売情報もチェックして、かわいいをお迎えする準備を始めてみてはいかがでしょうか。

KIRIMIちゃん.ほんわかピンクの限定13種

シャケの切り身がモチーフの「KIRIMIちゃん.」は、サーモンピンクをアクセントにしたやさしいデザインで全13アイテムを展開。

フレークステッカーやダイカットメモなどのステーショナリーから、ふわふわ巾着、ダイカットポーチ、各種キーホルダーまで幅広く揃います。価格は全商品390円。一部アイテムはよりどり2点で390円です。

ピックアップは、ふわふわ巾着、ラバーキーホルダー、シャカシャカアクリルキーホルダー。日常小物にさりげなく取り入れられる、癒し系デザインが魅力です。

ツーハッチの新色「ダスティブルー」《エアランジュ》ミニョンレースブラ登場♡

こぎみゅん淡色ガーリーな全15種

小麦粉の精のおんなのこ「こぎみゅん」は、薄ピンクのパステルカラーを基調にしたガーリーな世界観で全15アイテムをラインナップ。

洗濯ネットやソックスなどの実用アイテムに加え、ぬいぐるみヘアゴムやダイカットポーチなど、持っているだけで気分が上がる小物が揃います。価格は全商品390円で、一部はよりどり2点で390円。

クリアステッカー、ラバーキーホルダー、めじるしチャームなど、毎日使いやすいアイテムも充実しています。

先行予約と店頭販売スケジュール

公式オンラインショップでは、2025年12月26日（金）12:00よりWEB先行予約を受付開始。商品ページは予約開始時に公開され、各商品は上限数に達し次第終了となります。

店頭では2026年1月下旬より、全国のサンキューマート店舗で入荷次第販売開始。※地域により販売日が異なる場合があります。

最新情報は各店舗のXをご確認ください。※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

390円で広がる癒しの推し時間♡

ALL390円という手に取りやすさで、推しの世界観を日常にプラスできるサンキューマートの限定シリーズ。

KIRIMIちゃん.のほんわか感と、こぎみゅんのやさしいガーリーさは、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれます。

先行予約や入荷情報を上手にチェックして、お気に入りのアイテムを迎えるひとときを楽しんでみてください♪