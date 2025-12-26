元ＨＫＴ４８の渡部愛加里（２１）が、復帰後初仕事として初の写真集「シアワセ」（宝島社）を発売した。２０２３年３月にグループを卒業してから服飾の専門学校に通うなど一時は芸能界を離れたが、同書で本格復帰。タレントとして再始動した。

写真集でＨＫＴ４８時代にはなかった水着やランジェリーのカットにも挑戦し新たな姿を披露。「水着などのグラビアは初めてでした。でも、今回がきっかけで初めてのことへ挑戦することのハードルが下がった気がします」と語った。

かつて活動の拠点だった福岡で撮影。思い出の場所に加え、現役アイドルの時は縁がなかった中洲の屋台など２０歳を超えた今だからこそ実現したシチュエーションもあり、「自分らしく素の表情をたくさん詰められた」とアピールした。

ＨＫＴ４８でのアイドル経験があったからこそ再びの活動にも踏み出せた。「アイドルをやったことで人前で話すことへの苦手意識はなくなった」と明かし、「昔は人に話しかけられても逃げ出しちゃうような子だった。授業参観とかでも、周りのみんなが手を挙げているのに自分は絶対に挙げられなかった」というほど人見知りだった。

グループ卒業後は興味のあった服飾の専門学校に通い、一般学生として過ごした。「ショップ店員のインターンなどもやらせていただいた。今の年齢でこの体験ができたのはよかったし、大事なことだと思った」と、芸能界を離れたからこそできた貴重な経験を積んだ。

アイドルのセカンドキャリアの厳しさは知った上で、芸能界に戻ることを決めた。ＨＫＴ４８時代の先輩で現在ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲのメンバーとして活躍する月足天音（２６）を見たことも再び気持ちが動いたきっかけでもあった。

「昔は考えられなかったけど、もう一度アイドルをすることもありなんだと思えた。天音ちゃんを見て自分の中では絶対になかったことが選択肢の一つになった」

今はアイドルとしての活動予定はないというが、選択肢としては持っている。「今の事務所に所属させていただいて、またファンの皆さんと会う機会をつくっていただけたのはありがたいです。こうやって写真集も出せました」と感謝した。

さらに「ＨＫＴ４８の時はシングルでセンターをやってみたかったという思いはあったけど口には出せなかった。人生後悔しないように明確なやりたいことができたら口に出していきたい」と決意。まだ２１歳。無限の可能性が広がっている。

◇渡部愛加里（わたなべ・あかり）２００４年１０月１８日生まれ、神奈川県出身。１８年１月、「第３回ＡＫＢ４８グループ ドラフト会議」でＨＫＴ４８チームＨに１巡目で指名される。１９年３月、１２枚目シングル「意志」で表題曲初選抜メンバー入り。２３年３月、グループ卒業。趣味はファッションとアイドル鑑賞。特技はどんなに朝早くてもすぐに起きられること。身長１５４センチ。