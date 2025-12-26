Ç¯ÆâºÇ¸å¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¿À²ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡¡»Ä¤ê£³Ê¬OP¡õÍ½¹ð¤Ê¤·¡Ö¤³¤ì¤¾¿À²ó¡×¡Öµã¤¯¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè65ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¤Îµ¢¤ê¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ß¤ó¤Ê¤òÍÜ¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¶äÆóÏº¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¶äÆóÏº¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤ËÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥é¥¤¥¶¤òÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎËÜÊüÁ÷¡£¼¡²ó¤ÏÍèÇ¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Î®¤ì¡¢½µ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤ò²ó¼ý¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Î²Î»ì¤È¤â¥ê¥ó¥¯¡£Í½¹ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾±¤¤òÉº¤ï¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¶äÆóÏº¡Ø¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¡¢Åìµþ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊë¤é¤½¤¦¡Ù¥È¥¡Ø¡Ä¡Ù¡×¡Ö¤¢¡¢¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ä¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤âÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¼«Ê¬¤¬´«¤á¤¿ÆüËÜ¹Ô¤¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ï±¿Ì¿¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÅÚÃÏ¡×¡ÖW¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç½ÉÇñ¡×¡Ö¤ª¥È¥¡õ¥Ø¥Ö¥ó¤ËÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î´Ö¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤è¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨º£¤ÎÌÜÇÛ¤»¤Ê¤Ë¡ª¡©¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¦¤ë¤¦¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¡×¡Ö¤¢¤¢¡Á¤ª¥È¥¡Ä¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¡×¡Ö¤¢¡ª¤½¤¦¤«¡Ä¥¤¥é¥¤¥¶¤â¶äÆóÏº¤â¸«¤Æ¤¿¡×¡Ö¤½¤¦Æ±¤¸Î©¾ì¤À¤è¤Í¡¡¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡×¡Ö¶äÆóÏº¡¢»°ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤âÆ±Á³¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¼çÂê²Î¡ª¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Ð¥é¥·¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë²ó¼ý¡×¡Ö¤ª¥È¥°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¡×¡Öµã¤¯¤¬¤Ê¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤ÎÉ½¾ð¡ª¡×¡ÖµÞ¤¤¤Ç¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡×¡Ö»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£²Î»ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¡¡ºÇ½ª²ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¹æµã¡×¡ÖÍ¾±¤´®Ç½¤Î¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¡¢2025Ç¯¥é¥¹¥È¡ª¡×¡Ö²¿¤³¤ì¤¹¤´¤¤15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ³¤¡¢¤Ï¤è¡ª¡ª¤³¤ì¤Ç²æ¡¹¤Ï1½µ´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤ó¤«!?¡×¡Ö¼Ø¤È³¿¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¡¡¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡¡¤³¤ì¤¾¿À²ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£