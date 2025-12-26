2025年は第二次世界大戦の終結から80年という大きな節目にあたります。戦時中、日本のエンターテインメント界も大きな影響を受け、宝塚歌劇団の団員も激動の時代を生き抜いてきました。戦中・戦後の混乱期に活躍した団員に、元・タカラジェンヌの早花まこさんが話を聞き、華やかな舞台の裏で戦争がもたらした現実を振り返り、記憶にとどめる企画です

【写真】時凡子さんが保存していた「ミッキイ大将」の絵本

タカラジェンヌを目指す『下地』体験

「タカラジェンヌになりたい」

そう夢見るようになるには、その人なりの理由がある。客席に座って舞台を眺める側から、その上に立つ側の人になりたいと志す人は、限られているのだから。

９３歳の元タカラジェンヌ、時凡子（ときみなこ）さんが宝塚歌劇と出会ったのは１９５２年、高校３年生の時だった。初観劇で宝塚ファンになった彼女は、すぐにタカラジェンヌを目指したという。幼少期から宝塚歌劇と出会うまでのお話を伺ううちに、私はこう思うようになった。

「タカラジェンヌを目指す『下地』のような体験は、宝塚歌劇の初観劇よりも前にあったのではないか」

宝塚歌劇団の第40期生、娘役として活躍していた時さんは、「ぼんこさん」の愛称で親しまれ、宝塚歌劇団を卒業後に結婚して渡米した。現在も、ロサンゼルスで暮らしている。

お父さん、お母さん、２人のお姉さんという、５人家族の末っ子として生まれ育ったぼんこさん。よく覚えているのは、映画鑑賞へ出掛けていくお父さんの姿だという。

「父は、アメリカ映画が大好きでね。まだ小さかった姉をおんぶして、夜遅くでも電車に乗って、映画館へ行っていたの」

お父さんは、当時、絶大な人気を誇ったロバート・テイラーさんをはじめ、お気に入りの映画スターのブロマイドをたくさん集めていたそうだ。日本でも出回っていたというそれらを調べてみると、白黒写真とは思えないほど華やかなブロマイドの数々があった。ぼんこさんのお父さんの宝物がこの中にあるかもしれないと、私の想像は膨らんだ。今のようにインターネットで手軽に情報収集ができなかった時代に海外の俳優の写真を集めるのは、とてつもなくわくわくする趣味だったに違いない。

しかし戦争が始まると、お父さんのような日本の人たちがアメリカ映画を鑑賞する機会は失われた。娯楽作品、特に敵国の文化を楽しむことが禁じられるようになったからだ。

大切なコレクションを屋根裏に隠していた

お父さんが恐れたのは、厳罰を受けることよりも、大切なコレクションが憲兵に没収されてしまうことだった。

「だから、父はブロマイドの束を屋根裏に隠したの」

そして終戦を迎えて自宅へ戻ると、

「すぐに屋根裏へ上がってね、お父さん。隠していたブロマイドを取り出して来たのよ」

そう言ってぼんこさんは、笑いを噛み殺した。

お父さんが禁止物を隠していたことも、終戦してまっさきにアメリカの娯楽を思い出したことも、私をとても驚かせた。「そんなことは、不謹慎だったのではないか」と考えて、ふと思い出したのは、私が高校生の頃の記憶だった。

学校の校則で、芸能人の写真などの持ち込みは禁止されていたが、私は毎日のように大好きな宝塚スターのブロマイドを教室で眺めていた。友達と盛り上がっていたところを先生に見つかって、私の宝物は没収されてしまった。

職員室でお説教（とても適切なご指導だった）の後にブロマイドを返してもらっても、私は「好きな物を持って来て、何が悪いのだろう」と思い不貞腐れていた。生意気な言い分だったが、その気持ちは純粋だった。これに似た体験をした人は、きっと多くいるだろうと思う。

もちろん、戦時下の統制は、学校の規則などとは比べ物にならないほど苛烈なものだった。しかし、「推し活」という言葉が多くの人たちに馴染んでいる今、危険を顧みず大切なブロマイドを守ったお父さんは、とても身近に感じられる。

意気揚々と屋根裏から降りてきたお父さん、その手に握られていた写真の束を、ぼんこさんはとても鮮明に覚えているそうだ。

ブロマイドの束が屋根裏から戻って来た時、ぼんこさん一家の「日常」が再び動き出したのかもしれない。

洒落たタキシードやドレスをまとった銀幕のスターたちは、戦前と少しも変わらない粋なポーズで、ぼんこさんたちにウィンクをおくっていた。

お母さんはとっても綺麗な声で歌う人

ぼんこさんのお母さんは、アメリカ映画が大好きな夫を、どのように見ていたのだろう。

「母はね、とっても綺麗な声で歌う人だったの」

お母さんは東京の音楽学校（学校名は分からないとのこと）の卒業生で、歌が大好きな人だった。

「ごはんを作りながら、お茶碗洗いながら、『ふんふーん』って歌ってね。それを真似して、私も歌った」

お母さんが口ずさむのはイタリア歌曲や日本の唱歌だったというから、ぼんこさんたち姉妹は、本格的な音楽を日常生活の中で学ぶことができたのだろう。

そんなお母さんは当然、芸能や音楽のことに詳しかった。後にぼんこさんが夢中になった宝塚歌劇のことも昔から知っていて、タカラジェンヌを目指す娘を応援してくれたという。お父さんの映画鑑賞にも、楽しくお付き合いしていた姿が想像できる。

一方でぼんこさんの記憶にあるのは、戦時中のお母さんの姿だった。

疎開先で食べ物が不足した時に、お母さんは凄まじい勢いで、毎日の家族の食べ物を用意していたという。少しのお米にさつま芋やとうもろこしを混ぜ込んでかさを増し、かまどに火を起こして一日中、食事の支度に明け暮れた。



また、お父さんは防空壕を掘り、一家がなんとか生き延びるため、身を粉にして働き続けた。

「２人とも、どんな時でも『大丈夫だよ』って笑ってくれていた。だから姉も私も、泣くより、笑って過ごすことが多かったわね」

アメリカ映画と音楽を愛した両親の明るさは、戦争中でも失われることなく発揮されたのだ。やがてタカラジェンヌとなるぼんこさんの素地を、お父さんとお母さんのありように見つけた気がした。

終戦直後から再び映画館へ

戦争が終わると、アメリカの映画が次々に日本にやって来たのだと、ぼんこさんは目を輝かせて回想する。

日本各地の劇場でハリウッド映画が上映されていた。大小の劇場は上流階級の人たちや文化人たちだけではなく、学生、労働者など様々な人たちで満員になったという。

終戦直後から、お父さんも再び映画を楽しめるようになった。まだ生々しい焼け跡が残る町に出ると、大盛況の映画館へ足繁く通ったそうだ。



スクリーンの中に広がる、美しい恋人たちのラブストーリー、遠い国の冒険。それがほんの少し前まで敵対していた国のものであっても、映画や俳優を憎む気持ちなど、お父さんにはなかったことが窺える。

「毎週日曜日になるとね。おもちゃを押し入れの中にしまったら、映画を見に連れて行ってもらえたの」

部屋の片付けを大急ぎですませた姉妹たちを引き連れ、お父さんとお母さんはいそいそと銀座の映画館へ繰り出した。

お母さんと１９歳のお姉さんが観るのは、決まってラブストーリーの映画。一方、お父さんに伴われた真ん中のお姉さんとぼんこさんはというと。

「ミッキーとミニーの映画！ 私、大好きだったのよ」

突然、「そうだ！」と大きな声を出して、彼女は椅子から立ち上がった。ちょっと待ってねと告げると、その姿がパソコン画面から消える。

しばらくして戻って来た彼女は、一冊の絵本を手にしていた。色褪せた表紙には、横書きで「ミッキイ大將」という題名が、右側から書かれている。それを開いてパソコン画面に近づけてもらうと、そこにはミッキーとミニーの冒険物語が描かれていた。

オンラインでの取材を終えて、ふと…

所々に破れ目があるものの、しみや汚れは少ない。破れた箇所は、丁寧に補修されているようだった。それが、彼女の古い宝物であることが分かる様子だった。

「アメリカに来る時も、大切に持ってきたんだものねえ。思えば、よくちゃんと、残っていたものだわ」

そう言うと、ぼんこさんは感慨深げに手元の本を眺めた。

その眼差しは、私に、１０代の頃の彼女を想像させた。

笑いあり友情ありのアニメーション活劇は、戦後を生き抜く少女の心にどれほど素敵な彩りをもたらしたことだろう。８０年もの歳月を経たとは思えない、よく手入れを施された小さな本が、少女の喜びの大きさを語っていた。

「私の息子に、言いつけていることがあるの」と、ぼんこさんは「こっそり」といった雰囲気で教えてくれた。

「これは私の大事なご本だから、私が死んだらお棺に入れてね！って」

９３歳の彼女の言葉に、私ははっとしたのだが、当の御本人が「あっはっはー」と大笑いし始めたので、しんみりする時間は少しもなかった。

ぼんこさんへのオンライン取材を終えて、ふと、ミッキーの古いモノクロのアニメーション映像を探してみた。見始めると、これがとても面白い。少しだけ視聴するつもりが、躍動的でコミカルなお話にすっかり見入ってしまった。

軽やかな足取りで映画館へ急いだぼんこさん一家の後ろ姿が、白黒映画の片隅に映っているような気がした。