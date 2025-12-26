noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第19回は「この世は『図々しい』『天然』のが幸せ？」です

前回「斉藤ナミ「『嫉妬しない人』と対談してみた。嫉妬マニアの私は〈足るを知れ〉と突っ込まれるが、嫉妬の感情を失うと、人生の推進力を失うのでは？」はこちら

世間には図々しい人がたくさんいる

夕方、スーパーで買い物をしていた。数人が並んでいるレジの最後尾に並び、順番を待った。しばらくして前の人がお会計を済ませ、ようやく次は自分の番だ！ と進もうと思ったところに、ショートヘアで小柄なおばさんがグイッと割り込んできた。

「え？」

あっけに取られているうちに、おばさんは買い物かごを「よいしょっ」とレジカウンターに降ろしていた。しれっと割り込んでんじゃないよ！ なんて図々しいんだ！

レジの店員さんからは死角になっていてその様子は見えていない。

「私が先だったんですけど！」と言う勇気もなく、大人しくそのおばさんの後にお会計するしかなかった。おばさんは悪びれる様子もなく、買ったものを自分のバッグに移していた。くそー！ はらたつ！

世間には図々しい人がたくさんいる。

子どもの運動会でのこと。保護者の撮影スペースは「わが子が出番の保護者に最前列を譲る」のが通例なのに、関係なく最前列に居座り続けている人がいる。町内のゴミ当番やドブ掃除には一切参加しないのに、当たり前のようにゴミを出し、町内の夏祭りには来るような人もいる。仕事関係でも、デリカシーのない発言をする人や、空気を読まずに自分の要望を通す人などがいる。

そういう人たちを見ると心拍数が上がり、嫌な気分になり、帰宅後も悶々と考えては疲れてしまう。

「お子さんが終わったら変わってもらえませんか？」

「ゴミ当番、ちゃんと来てもらえませんか？」

「他の人のことも考えてもらえませんか？」

そんなこと言えたらいいのに……。いや、言えるわけない。意を決して言ったとしたら、何日も後悔してしまうし、その人を見かけるたび逃げ出してしまうだろう。

こちらはこんなにモヤモヤしているのに、当の本人たちはいつでもケロッとしている。ずるい。私だってゴミ当番なんてしたくないし、一番いい場所で子どもの写真を撮りたい！

彼らはルール違反をとがめられるどころか、得をしている。じゃあ、世の中デリカシーがない人の方が幸せじゃないか？

私の夫もそうだ。子どもたちが登場しないうちから最前列に陣取って「なんか言われたら退けばいいじゃん」とケロッとしている。非常識だ！ でも、良い写真が撮れそうで頭の隅で「いい写真撮ってね」と思っている。

そうだ。私は図々しい人たちを「非常識だ」と怒るのと同時に、そんなことができて羨ましい、と思っているのだ。

この「他人にどう思われるかを気にしない」メンタルは、時として、社会的な成功をつかむための最強のカードにもなる。そのことをまざまざと見せつけられた出来事がある。

知らない人からお茶に誘われた話

先日、X（旧：Twitter）のDMでメッセージをもらった。

「名古屋に来てます！ 〇〇県から出てきたんでお茶してもらえませんか？」

誰だ？ 名前をXで検索すると、地方で活動している20代の男性カメラマンらしい。知らない人だ。相互フォローもしていない。今までコメントのやりとりをした記憶もない。なんで私が時間を割いて知らない人とお茶しないといけないんだ？ 「出てきたんで」ってそれはあんたの都合だろう。

「すみません。今日は予定があるので……」とお断りした。予定がなくても断ったけど。

しかし、彼はその日、名古屋に住むデザイナーと会ったようで、夕方頃、嬉々として「前々からお会いしたいと思っていた〇〇さんとお会いできました！ これから一緒に楽しいお仕事ができそうでワクワク！」と報告していた。

……すごい。こういう人はきっと「断られて元々。受け入れてくれたらラッキー」と、どんどんアタックして人脈を拡げているんだろう。起業家やフリーランスには、こういう才能が武器になりそうだ。

私も負けてられない！ 自分でできないと決めつけているだけで、挑戦してみたら意外とできるかもしれない。素晴らしい未来が待っているのかもしれない！

そう思い、東京に用事がある際に、メールやオンライン会議で何度か仕事のやりとりをしたことがある編集者さんに「〇日に東京へいくんですが、よかったらランチでもしませんか？」とメールしてみた。

断ってくれ断ってくれ断ってくれ！ 誘っておきながら、ひたすらそう祈った。

返事はこうだった。

「ぜひぜひ。楽しみです！」

ええ、いいの！？ うわー、断られなかった。どうしよう！

当日まで、頭でたくさん会話のシミュレーションをしまくってげっそりした。何度も「やっぱり断ろうか」と「いやいや、途中でやめるなんて失礼だ」を繰り返した。前日の夜から当日の新幹線の中もずっと気が重く、胃が痛かった。



（写真：stock.adobe.com）

ランチは緊張で始終カチコチ。シミュレーションしておいた会話なんて全くできなかった。当然、仕事につながる話も、気の利いた楽しい話もできず、編集者さんも「なんで誘ったん？ 無駄な時間を使ってしまった」という気持ちでいっぱいだっただろう。

きっと嫌われただろうな……と被害妄想がどんどん膨らんで、帰りの新幹線では胃薬を飲んだ。本当に申し訳ないことをした。

やはり私には知らない人にいきなり「会いたいんだけど」と誘うなんてことはできないんだ。他者の視点を恐れない人たちに対して、心底羨ましいと思った瞬間だった。

「図々しさ」「図太い」は似て非なるもの

レジに割り込むおばさんも、男性カメラマンも、根っこは同じじゃないだろうか。彼らが持つ「図々しさ」とは、自分のしたいことを叶えるために、他人の時間や感情、手間などを気にせず行動できる能力なのだ。

1つの行動をするのに「これをしたらどう思われるか」「迷惑じゃないか」とたくさん考え、膨大な脳内コストを払っている私に対し、コストゼロですぐに行動できている。精神的な燃費が良すぎる。

罪悪感を感じないという能力こそが、現代社会をサバイブする最強の武器なんじゃないだろうか。彼らはその分、人生のエネルギーを温存できている。

「図々しい」と「図太い」は似ているようで違うように思う。人の迷惑を考えず、自分が得をするために動く「図々しい人」。それとは別に、神経が図太く、何を言われても動じない、嫌われても平気、というメンタルの強さのある「図太い人」がいる。カメラマンの彼は「図太い人」に当たるんじゃないだろうか。

私は彼らの行動そのものは苦手だ。けれど、批判を恐れずにそれをやってのける図太い神経には憧れてしまう。

だが、それをも超越する存在がいる。天然で図々しい人だ。 彼らには、そもそも「図々しいことをしている」という自覚がない。自覚がないから、罪悪感もない。

無意識なのに「図々しい」と周りに思われていることはちょっと気の毒かな……と一瞬同情したくもなるが、当の本人たちはそう思われていることにも気づかないわけだから、いつだって笑顔でいられるわけだ。

彼らのようになりたいか？答えはノー

自分が図々しいということにすら気づかない人と、勝手に同情したりイライラしたりしている私。 ストレスフリーなのは明らかに彼らだ。天然には勝てない。結局、この世で一番幸せなのは彼らなのかもしれない。

では、自分も「図太い人」や「天然」になりたいのか？ と聞かれると答えはノーだ。

私もいい場所で子どもの写真を撮りたいし、気軽にいろんな人に声をかけてみたい。しかし、相手はどう思うか、迷惑じゃないか、傷つけないかとどうしても考えてしまうし、そのシミュレーションができる想像力を失いたくはない。

「他人の目を気にする」という脳内コストの正体は、言い換えれば想像力だからだ。

彼らが持ち合わせていない、この厄介なシミュレーション機能があるからこそ、私は文章が書けるし、誰かの痛みに寄り添えるのかもしれない。

図太い人は人生のショートカットが得意で羨ましいけれど、私は回り道をして、道端の石ころにいちいち躓きながら、その手触りを確かめて生きている。

まあ、燃費は最悪だけど、このポンコツ車で走る景色も悪くはない。

