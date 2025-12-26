「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 10位は佐久間朱莉も使用する爆発的に売れたピンの話題
大阪・関西万博に女性初の首相誕生、さらには米問題など、さまざまなニュースが報じられた2025年も残りわずか。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。米女子ツアー参戦組の活躍や、国内女子ツアーへの関心の高さが伺えるニュースが多数ランクインした中、10位に選ばれたのは、爆発的に売れたピンの話題だ。
【ランキング】今年、記憶に残ったゴルフニュースは？ 1位〜10位まとめ
【10位】G440 MAXドライバーをはじめ、ピンのクラブが爆売れ23票を集め、ギアのニュースが10位にランクイン。年間女王となった佐久間朱莉が手にするピンの人気が高く、2月に登場した『G440』シリーズが市場を席巻している。ドライバーをはじめ、FWやUT、アイアン、パターなど多くのカテゴリーで支持されているのは、上級者はもちろん、アベレージクラスのゴルファーでも使いやすいから。G440 MAXドライバーは、慣性モーメントを維持したまま、クラウンやフェースを軽量化したことで低重心化に成功。曲がりにくく高さも出しやすい。加えて46インチに伸ばしたシャフトが、ヘッドスピードアップをサポート。さらに、名器と言われる『G410』と見た目のサイズを同等にすることで、“振りやすさ”にもこだわっている。アンケートでは「打ちやすくて、飛距離にも満足！」「ピンのドライバーを購入しようと思っているから」「中古価格も高止まりで人気の高さを感じる」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
