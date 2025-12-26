【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： クリスマスの祝日のため休場

NASDAQ： クリスマスの祝日のため休場

1.概況

米国市場はクリスマスの祝日で休場でした。

2.経済指標等

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.為替・金利等

米国債券市場はクリスマスの祝日で休場でした。26日朝のドル円は155円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

25日の米国市場はクリスマスのため、株式・債券市場ともに休場でした。これを受けて、本日の日本市場は小動きでのスタートが予想されます。日中には、12月の東京CPI（消費者物価指数）速報値や11月の鉱工業生産指数の発表が予定されています。中でもインフレ指標は、生鮮食品を除くコア指数が前年同月比2.5％と見込まれており、前回の同2.8％から伸びの減速が予想されています。植田日銀総裁は25日に利上げ姿勢を継続していくと発言しており、サービス物価など基調的な物価の動向に注目が集まります。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部