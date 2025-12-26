¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤Î³Æ²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¢£Âè61²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤òµ»ö¤ËÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë³¤³°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¹¤¯¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶äÆóÏº¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
¢£Âè62²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤È¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¤ë¡£ÌóÂ«¤ÎÅÚÍËÆü¡£¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Á¥Ãå¤¾ì¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¾åÎ¦¤ò¿´ÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè63²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢3¿Í¤Ï¤ªÃã²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤È¶Ó¿¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Î²Ö¤òºé¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè64²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¢£Âè65²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·î¾È»û¤Ç¤Îµ¢¤ê¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ß¤ó¤Ê¤òÍÜ¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¶äÆóÏº¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¶äÆóÏº¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤ËÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥é¥¤¥¶¤òÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
