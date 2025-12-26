全国の絵本専門店・書店の児童書売り場担当者の“おすすめしたい絵本”を決定する『第18回MOE絵本屋さん大賞2025』 が26日に発表され、内田有美さんの『おせち』（福音館書店）が1位に輝きました。

この賞は、絵本月刊誌『MOE』が全国3000人の絵本専門店・書店の児童書売り場担当者にアンケートを実施し、その年におすすめしたい絵本を決定。ランキング形式で発表されます。

1位に輝いたのは、内田有美さんの『おせち』。「くろまめ ぴかぴか あまい まめ」「きんとん きんかん きんいろ こがね」と、おせち料理に込められた願いを、リズミカルな言葉と美しい絵で丁寧に紹介しています。

作者の内田さんは受賞を受け「MOE絵本屋さん大賞に選んでいただき、嬉しいです。どうもありがとうございました。幅広い年代の方が楽しめる絵本をお届けできるよう、これからもがんばりたいです。ありがとうございました」と喜びを明かしました。

2位は、『大ピンチずかん』シリーズの第3弾となる、鈴木のりたけさんの『大ピンチずかん３』（小学館）。3位には、大切なものを取り戻すためにできることや、偶然がもたらす奇跡が、ユーモラスで豊かなタッチで描かれている、阿部結さんの『どろぼうジャンボリ』（ほるぷ出版）が選ばれました。

また、全国の絵本屋さんが注目している新人作家の絵本に贈られる『新人賞』は、押本達希さんの『すいかのたね』（ブロンズ新社）が1位を受賞。そして、全国の絵本屋さん 3000人のアンケートから0、1、2歳向けにおすすめしたい絵本に贈られる『ファーストブック賞』は、イラストユニット・はらぺこめがねの『おにぎり ぱく！』（白泉社）が1位に選ばれました。

■『第18回MOE絵本屋さん大賞2025』受賞作品

1位 『おせち』（内田有美／文・絵 満留邦子／料理 三浦康子／監修 福音館書店）

2位 『大ピンチずかん３』（鈴木のりたけ／作 小学館）

3位 『どろぼうジャンボリ』（阿部結／作 ほるぷ出版）

4位 『まてないの』（ヨシタケシンスケ／作 ブロンズ新社）

5位 『たれてる（？と！のえほん １）』（鈴木のりたけ／作 ポプラ社）

6位 『おばけずし』（苅田澄子／作 柴田ケイコ／絵 金の星社）

7位 『モモ（絵本版）』（ミヒャエル・エンデ／文 シモーナ・チェッカレッリ／絵 松永美穂／訳 光文社）

8位 『ぼくのいえ』（鈴木のりたけ／作・絵 PHP 研究所）

9位 『すいかのたね』（押本達希／作 ブロンズ新社）

10位 『パンどろぼうとスイーツおうじ』（柴田ケイコ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

新人賞1位 『すいかのたね』（押本達希／作 ブロンズ新社）ファーストブック賞1位 『おにぎり ぱく！』（はらぺこめがね／作 白泉社）