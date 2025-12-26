“アニソン界の大型新人“鈴木雅之、新作『かぐや様は告らせたい 大人への階段』オープニング主題歌「アブナイキオク」アニメMV公開！！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“アニソン界の大型新人“こと鈴木雅之が、約3年ぶりに新作の放送となるTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』のオープニング主題歌「アブナイキオク」のアニメーションミュージックビデオを公開した。

公開されたミュージックビデオは、“鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」×TVアニメ『かぐや様は告らせたい』Memories Music Video”と題されており、鈴木雅之が主題歌を担当した『かぐや様は告らせたい』シリーズの“記憶”を辿ったかのような内容で構成されており、大晦日に放送される新作に向けて今までの思い出が呼び起こされるような映像となっている。

新作のために書き下ろされた「アブナイキオク」は、パートナーに劇中の主人公・四宮かぐやのキャラクターボイスを務める声優・古賀葵とのデュエット曲。作詞・作曲に水野良樹（いきものがかかり/HIROBA）編曲に本間昭光という強力な布陣で制作された楽曲は現在配信中。大晦日に放送される新作『かぐや様は告らせたい 大人への階段』の前に、是非チェックしてみよう。

●リリース情報

鈴木雅之 feat. 古賀 葵

「アブナイキオク」

2025年12月10日配信リリース

配信リンクはこちら

https://masayukisuzuki.lnk.to/Abunaikioku

鈴木雅之『かぐや様は告らせたい』歴代主題歌

第1期『ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花』

2019年2月27日リリース

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/YKziyAW

第2期『DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理』

2020年4月15日リリース

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/Mdmjj

第3期『GIRI GIRI feat. すぅ』

2022年6月8日リリース

配信リンクはこちら

https://masayukisuzuki.lnk.to/tyZEwx

特別上映版 『Love is Show feat. 高城れに』

2022年12月16日リリース

配信リンクはこちら

https://masayukisuzuki.lnk.to/wWSsfV

●作品情報

TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』

TOKYO MX：12月31日(水)22:00〜

BS11：12月31日(水) 22:00〜

とちぎテレビ：12月31日(水) 22:00〜

群馬テレビ：1月1日(木) 00:00〜

MBS：1月2日(金)25:15〜

RKB：1月3日(土)26:35〜

TeNY：1月4日(土)26:00〜

【STAFF】

原作：赤坂アカ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：畠山 守

キャラクターデザイン：八尋裕子

総作画監督：川上哲也・岩崎令奈

プロップデザイン：木藤貴之

美術監督：若林里紗

美術設定：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：栗林裕紀

撮影監督：信川公哉

編集：松原理恵

音楽：羽岡 佳

音響監督：明田川 仁

制作：A-1 Pictures

[主題歌]

オープニングテーマ：鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」

【CAST】

四宮かぐや：古賀 葵

白銀御行：古川 慎

藤原千花：小原好美

石上 優：鈴木崚汰

伊井野ミコ：富田美憂

早坂 愛：花守ゆみり

ナレーション：青山 穣

関連リンク

TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』公式サイト

https://kaguya.love/

鈴木雅之オフィシャルサイト

https://www.martin.jp/