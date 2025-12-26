日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3380（+6.0 +0.18%）
ホンダ 1565（+5.5 +0.35%）
三菱ＵＦＪ 2487（+2.5 +0.10%）
みずほＦＧ 5785（+87 +1.53%）
三井住友ＦＧ 5120（+33 +0.65%）
東京海上 5801（+11 +0.19%）
ＮＴＴ 157（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2713（-13 -0.48%）
ソフトバンク 214（-2.4 -1.11%）
伊藤忠 9534（+24 +0.25%）
三菱商 3530（+7 +0.20%）
三井物 4546（-24 -0.53%）
武田 4859（-1 -0.02%）
第一三共 3340（-71 -2.08%）
信越化 4884（-58 -1.17%）
日立 5024（+64 +1.29%）
ソニーＧ 4008（-31 -0.77%）
三菱電 4617（+12 +0.26%）
ダイキン 20131（-134 -0.66%）
三菱重 3916（+44 +1.14%）
村田製 3162（-6 -0.19%）
東エレク 33308（-482 -1.43%）
ＨＯＹＡ 23638（-37 -0.16%）
ＪＴ 5798（+30 +0.52%）
セブン＆アイ 2233（-32.5 -1.43%）
ファストリ 56452（+372 +0.66%）
リクルート 9075（-35 -0.38%）
任天堂 10416（-134 -1.27%）
ソフトバンクＧ 17421（-64 -0.37%）
キーエンス（普通株） 57618（+278 +0.48%）
