日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3380（+6.0　+0.18%）
ホンダ　1565（+5.5　+0.35%）
三菱ＵＦＪ　2487（+2.5　+0.10%）
みずほＦＧ　5785（+87　+1.53%）
三井住友ＦＧ　5120（+33　+0.65%）
東京海上　5801（+11　+0.19%）
ＮＴＴ　157（+0.3　+0.19%）
ＫＤＤＩ　2713（-13　-0.48%）
ソフトバンク　214（-2.4　-1.11%）
伊藤忠　9534（+24　+0.25%）
三菱商　3530（+7　+0.20%）
三井物　4546（-24　-0.53%）
武田　4859（-1　-0.02%）
第一三共　3340（-71　-2.08%）
信越化　4884（-58　-1.17%）
日立　5024（+64　+1.29%）
ソニーＧ　4008（-31　-0.77%）
三菱電　4617（+12　+0.26%）
ダイキン　20131（-134　-0.66%）
三菱重　3916（+44　+1.14%）
村田製　3162（-6　-0.19%）
東エレク　33308（-482　-1.43%）
ＨＯＹＡ　23638（-37　-0.16%）
ＪＴ　5798（+30　+0.52%）
セブン＆アイ　2233（-32.5　-1.43%）
ファストリ　56452（+372　+0.66%）
リクルート　9075（-35　-0.38%）
任天堂　10416（-134　-1.27%）
ソフトバンクＧ　17421（-64　-0.37%）
キーエンス（普通株）　57618（+278　+0.48%）