【本日の見通し】ドル円は方向性を探る動きか



前日の海外市場は、クリスマスのため小幅な値動きとなった。今日の欧州市場はクリスマス休暇で休場となることから、今日の東京市場ではもみ合いながら、１５５円台後半を中心に方向性を探る展開となりそうだ。



日銀の植田総裁は前日の講演で、「経済物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和度合いを調整していくことになる」と述べた。日銀の２％の物価安定目標の実現は「賃金の上昇を伴う形で着実に近づいている」などと述べた。従来の発言を踏襲するような内容との見方が強く、市場へのインパクトは限定的となっている。



ユーロ円は海外市場では１８３円台での振幅となった。今日は１８３円台半ばから後半を中心とする動きが見込まれる。



ポンド円は海外市場で２１０円台半ばから後半で推移した。今日の東京市場では２１０円台を軸とする推移が見込まれる。



ユーロドルは海外市場で１．１７台後半で横ばいで推移した。今日は１．１７台を中心とする推移となりそうだ。



ポンドドルは海外市場で１．３４台後半から。１．３５台前半で推移した。今日は１．３５ドル近辺での推移となりそうだ。



