東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.83　高値156.11　安値155.65

156.54　ハイブレイク
156.32　抵抗2
156.08　抵抗1
155.86　ピボット
155.62　支持1
155.40　支持2
155.16　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1784　高値1.1788　安値1.1772

1.1807　ハイブレイク
1.1797　抵抗2
1.1791　抵抗1
1.1781　ピボット
1.1775　支持1
1.1765　支持2
1.1759　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3521　高値1.3537　安値1.3495

1.3582　ハイブレイク
1.3560　抵抗2
1.3540　抵抗1
1.3518　ピボット
1.3498　支持1
1.3476　支持2
1.3456　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7866　高値0.7890　安値0.7863

0.7910　ハイブレイク
0.7900　抵抗2
0.7883　抵抗1
0.7873　ピボット
0.7856　支持1
0.7846　支持2
0.7829　ローブレイク