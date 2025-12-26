東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.83 高値156.11 安値155.65
156.54 ハイブレイク
156.32 抵抗2
156.08 抵抗1
155.86 ピボット
155.62 支持1
155.40 支持2
155.16 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1784 高値1.1788 安値1.1772
1.1807 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1791 抵抗1
1.1781 ピボット
1.1775 支持1
1.1765 支持2
1.1759 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3521 高値1.3537 安値1.3495
1.3582 ハイブレイク
1.3560 抵抗2
1.3540 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3498 支持1
1.3476 支持2
1.3456 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7866 高値0.7890 安値0.7863
0.7910 ハイブレイク
0.7900 抵抗2
0.7883 抵抗1
0.7873 ピボット
0.7856 支持1
0.7846 支持2
0.7829 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値155.83 高値156.11 安値155.65
156.54 ハイブレイク
156.32 抵抗2
156.08 抵抗1
155.86 ピボット
155.62 支持1
155.40 支持2
155.16 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1784 高値1.1788 安値1.1772
1.1807 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1791 抵抗1
1.1781 ピボット
1.1775 支持1
1.1765 支持2
1.1759 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3521 高値1.3537 安値1.3495
1.3582 ハイブレイク
1.3560 抵抗2
1.3540 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3498 支持1
1.3476 支持2
1.3456 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7866 高値0.7890 安値0.7863
0.7910 ハイブレイク
0.7900 抵抗2
0.7883 抵抗1
0.7873 ピボット
0.7856 支持1
0.7846 支持2
0.7829 ローブレイク