「ひゃくえむ。」Netflixにて12月31日(水)より配信開始

(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会

9月19日に公開された劇場アニメ「ひゃくえむ。」のNetflix世界独占配信が決定した。12月31日より世界190以上の国と地域で配信開始となる。さらに劇場公開100日を記念した描き下ろしイラストも公開された。

「チ。―地球の運動について―」で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作が原作。陸上競技の世界で「100m」という一瞬の輝きに魅せられた対照的な主人公ふたりの情熱と狂気の陸上人生を描く。

監督は、長編1作目の「音楽」で米アニー賞ノミネートをはじめ、国内外の多数の映画賞で高い評価を受ける気鋭のクリエイター・岩井澤健治氏。

声の出演には、生まれつき足の速い“才能型”のトガシを松坂桃李、トガシとの出会いから、100m走にのめり込んでいく“努力型”の小宮を染谷将太、さらに「100m」の熱き世界で主人公のトガシと小宮を取り巻くキャラクターに内山昂輝、津田健次郎など総勢12名の豪華声優陣が命を吹き込んだ。

主題歌はOfficial髭男dismの8カ月ぶりのリリースとなる書き下ろし最新曲「らしさ」。アニメーション制作はロックンロール・マウンテン、配給はポニーキャニオン／アスミック・エース。

9月19日に全国203館で劇場公開された今作は、週末動員ランキングで初登場第8位を獲得したほか、SNSを中心に熱量の高い口コミやファンアートが多数投稿され、公開から14週間を超えて、各地でロングラン上映が続いている。

公開初日から12月21日までの約3カ月間の観客動員数は512,443人、興行収入は754,537,768円。

公開された描き下ろしイラスト

また今作は、12月27日に劇場公開から100日目を迎える。この作品らしい“100日”を記念して、キャラクターデザイン・総作画監督を務めた小嶋慶祐氏によるオリジナル描き下ろしイラストが公開された。小学生時代のトガシと小宮が描かれており、疾走感あふれるビジュアルとなっている。

「キャラクター名セリフ6カットステッカー」

同じく27日には、SNSなどで使えるアイコン100種類の配布もスタート。そのほか、公開100日目の前日となる26日からは第3弾の入場者プレゼントだった「キャラクター名セリフ6カットステッカー」の再配布がスタートしている。