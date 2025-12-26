ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳで結婚したことを発表した。

インスタグラムで「お世話になっている皆さま」と始め、「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」と記した。

直後に進行を務める同局系「ラヴィット！」に生出演し、報告した。番組冒頭でＭＣの川島明が「おめでたい話が飛び込んできました。田村真子さん、おめでとうございます」と発表されるとスタジオは騒然。花束を渡された田村アナは「すみません、なんか恐縮でございます」と頭を下げた。

そして「先日、結婚いたしました。一般の方なんですけれども。お時間いただいてすみません。変わらず、このままお仕事頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と伝え、拍手に包まれていた。

◆田村真子（たむら・まこ） １９９６年２月３日、三重県生まれ。２９歳。高田高から上智大文学部に進む。２０１８年入社。同期に宇賀神メグアナ、良原安美アナがいる。２１年３月２９日から「ラヴィット！」のＭＣを担当。オリコンニュースが調べた好きな女性アナウンサーランキングで２４、２５年連続で１位となった。