芸能人ポーカー最強決戦でバチバチの“元AKB48女子”対決が実現。勝負は鮮やかなブラフで決着する劇的展開となった。

【映像】元AKB48大家、後輩の“まさかの大胆行動”に悶絶

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

かつてAKB48として活躍し、卒業した現在はポーカー競技において公式大会で好成績を収めるほどの実力を持つ、大家志津香（元4期生）と篠崎彩奈（元13期生）の2人。今大会で直接対決が実現したのは予選Aブロック中盤、大家がクラブの「A」「K」の好カードを引き当て2500点のチップ上乗せ（レイズ）で誘い、チップ数に余裕のある篠崎がクラブの「5」とダイヤの「4」ながら勝負に応じるというシチュエーションだった。

「後輩に負けたくない」と意気込む大家だが、最初に場に出たカードはダイヤの「J5」とスペードの「Q」。5のワンペアが揃った篠崎がやや優勢となってしまう。大家は1500点の追加ベットを行うが、篠崎も同額を上乗せ（コール）し余裕の対応だ。

4枚目のカードはクラブの「9」。両者ベットアクションはせず（チェック）、最終5枚目のカードはスペードの「K」で、カードの役では大家が逆転で上回った。

すると、篠崎はここで5000点の追加ベットを敢行。相手を降参させることが目的の“ブラフ”に近いアクションだが、案の定これが大家の選択を迷わせる。実況の田口尚平アナウンサーも「先輩として強く回答を示したい！」と熱がこもるが、大家は長考の末、勝負を諦めフォールド。篠崎が心理戦を制した。

してやったりの篠崎は「いぇ〜い」と両手を上げ喜びの舞。一方の大家は「ぜってぇ取り返す」とリベンジを宣言していた。見守った視聴者も「篠崎さん強い」「当て馬感ww」「ブラフ勝ち」「あやなんナイス」などとコメントで盛り上がっていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）