TBSアナウンサーの田村真子（29）が26日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）に生出演。一般男性との結婚を報告した。

年内最後のレギュラー放送となった今回、深い赤のカーディガンで登場した田村アナ。MCのお笑いコンビ「麒麟」の川島明から「ちょっとおめでたいニュースが飛び込んできました。田村真子さん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福された。さらに川島から花束が手渡され、共演者からは大きな拍手が送られた。

田村アナは「先日結婚いたしまして。一般の方なんですけど…」とお相手について紹介。「すみません、お時間頂いて!変わらずにこれからも頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

放送約30分前に田村アナは自身のインスタグラムを更新。「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします 田村真子」とあいさつしていた。

結婚報告の投稿を見た川島は「私も一番にいいね！を押そうと思ったんですけど近藤（千尋）さんが押してました」と告白。金曜レギュラーとして共演し田村アナと公私で仲良しな近藤は「ゲット！」とガッツポーズ。スタジオは祝福ムードに包まれた。