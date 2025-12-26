「答えがわかったときの爽快感がハンパない！」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介したビジネス書。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、シリーズ最新作 『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

なにより異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「家に置いていたら子どもが先に読んでいた」「就活の試験でも役立った」「脳トレとして読んでいる」といった声が殺到。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIは「論理的思考問題」を解けるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

では、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「異国のレストラン」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「異国のレストラン」 とある5人が、異国でレストランを訪れた。

メニューには9つの料理名が書かれていて、5人はそれを、日本語のブログで紹介したいと考えた。

しかしすべて外国語のため、何の料理かわからない。

料理を運ぶウエイターも、料理名は教えてくれない。

しかも日程の都合でレストランは計3回しか来店できず、5人は一度の来店で1人1品ずつしか料理を注文できない。

また、来店ごとに注文の組み合わせを変えねばならず、9つの料理をすべて注文しなければならない。

どうすれば、9つの料理名と内容を特定できるだろうか？

なお、過去に注文した内容と、出てきた料理はメモできる。



――『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（200ページ）より

さて、回答はいかに？

ここから先に、AIによる解説と回答を掲載しています。

進む前に、一度ご自身でも考えてみてください。

…よろしいでしょうか。

では、回答を見てみましょう。

なおAIによる回答は実際の出力から内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

ポイントは、「誰が頼んだか」ではなく「同じ料理が何回出たか（出現パターン）」で、料理名を“符号化”することです。

3回の来店で、9品それぞれが（1回目に何個出たか,2回目に何個出たか,3回目に何個出たか）の“指紋”を持つように注文します。



たとえば、メニューの9品を便宜的にA〜Iと呼び、次のように頼みます（5人なので各回5皿）。



・1回目 Aを2人、B・C・Gを各1人（合計5皿） ・2回目 Dを2人、B・E・Hを各1人（合計5皿） ・3回目 Fを2人、C・E・Iを各1人（合計5皿） （各回、注文の組み合わせは別になっていて、9品すべて登場しています。）



◾️これで特定できる理由 各回で「2皿出た料理」が必ず1つあります。

その料理はそれぞれA（1回目だけ2皿）／D（2回目だけ2皿）／F（3回目だけ2皿）と一発で確定します。



残りの1皿ずつ出た料理も、3回の出方が全部バラけます。 ・1回目と2回目に1回ずつ出た料理→B

・1回目と3回目に1回ずつ出た料理→C

・2回目と3回目に1回ずつ出た料理→E

・1回目にしか出ない→G

・2回目にしか出ない→H

・3回目にしか出ない→I つまり、料理そのもの（見た目・味）を「同じ料理だ」と判別できさえすれば、3回分のメモだけで、9つすべての料理名⇄中身が対応づけられます。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、書籍で紹介している回答を確認してみましょう。

