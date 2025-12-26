2026年首都圏中学入試まであと1カ月を切った。どの学校のどの入試が人気を集めているか。また、狙い目の入試はどれなのか。模擬試験で受験生が選んだ志望先の状況を基に、26年入試の最終動向を見ていく。今回は1月入試の女子受験生編である。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

女子は微増傾向の東京会場出張入試

クリスマスとお正月の年末年始の行事が終わると、首都圏ではすぐに1月入試が始まる。第一志望なのかお試しなのかはさておき、どの入試を受けるか、師走は併願戦略の最終調整に余念がない時期だろう。今回は10月に実施された四模試の志望者動向から、2026年入試の行方を占いたい。

大勢が判明する10月中に実施された四模試の受験者数は、対前年同期比で、四模試全体は0.3％増とほぼ同水準となっている。女子は0.8％増となった。模試ごとに見ていくと、サピックス（19日実施）は男女共に減少しており、難関離れはじわじわと進んでいる様子がうかがえる。男子は1.7％減だが、女子は6.2％減と大きい。男女共に増加傾向が見られたのは首都圏模試（11日実施）で、女子は1.2％増となっている。四谷大塚（4日実施）と日能研（5日実施）は、いずれも女子が微増となっている。

今回は1月入試の女子受験生編が対象である。四模試合計の志望者数の増減は主に10月模試による。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。

各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。また、データが男女合算の場合、25年入試での男女受験者数に基づき案分しているものもある点を最初にお断りしておきたい。

東京会場で行われる女子校の出張入試は、EからFランクに下がった不二聖心女子学院（静岡・裾野市）の1月12日［S日程］（63人・1倍）くらいしかない。聖心女子大学（渋谷区）を会場に実施されるが、志望者数は前年並みとなっている。

共学校では、早稲田佐賀（佐賀・唐津市）のCランクの12日［一般1月首都圏］（314人・1.4倍）が2倍増と勢いがある。佐久長聖（長野・佐久市）は、Eランクの12日［東京1］（1384人・1.2倍）が男子同様1割減と弱含みになっている一方で、EからFランクに下がった13日［東京2］（319人・1.2倍）は志望者数が少なめながら2倍増の勢いだ。お試し受験の色合いが濃いため、いずれも受けやすくて受かりやすい倍率である。

志望者数が少ない出張入試にも触れておこう。札幌から沖縄まで日程をずらしながら全国で入試を行うAランクの西大和学園（奈良・河合町）は、6日［東京］（40人・1.7倍）が増加傾向にある。本校の他、大阪や福岡でも試験会場を設ける愛光（愛媛・松山市）は、Cランクの9日［東京］（61人・1.7倍）の志望者数がごく少ないものの、大きく減少傾向にある。Eランクである片山学園（富山・富山市）の7日［国内関東4教科型］（276人・1倍）は合格体験を得るにはうってつけの入試だろう。

共学化する盛岡白百合学園（岩手・盛岡市）はFランクで、7日［東京4科］（879人・1.2倍）と人気の入試回だが、志望者数は減少傾向にある。7日午後［東京1科］（195人・1.2倍）も同様だ。FからGランクに下がった日本大学三島（静岡・三島市）は12日［東京］（22人・1.3倍）が大きく減少しているが、同じくGランクの長崎日本大学（長崎・諫早市）は6日［東京］（301人・1.1倍）が大きく上向いている。

