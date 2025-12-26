今年も残りわずか！関西のイオンモールで開催されるおすすめ年末イベントまとめ5選[2025年12月26日〜31日]
クリスマスが終わって、世間はいよいよ年末モードに突入。今回は2025年12月26日(金)〜31日(水)に関西のイオンモールで開催されるおすすめ年末イベントをピックアップ！
【画像】関西のイオンモールで開催されるおすすめ年末イベントをまとめて紹介
■年忘れ！ 超！年末縁日で遊ぼう！ (イオン藤井寺ショッピングセンター / 12月27日・28日)
藤井寺ショッピングセンターで開催される年末限定の縁日広場。スーパーボール、スマートボール、射的、ボーリング、バランスゲームなどの人気遊具を、年末価格の50円で遊ぶことができる
【年忘れ！ 超！年末縁日で遊ぼう！】イオン藤井寺ショッピングセンター / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2025年12月27日(土)・28日(日) / 10:00〜16:00 最終受付15:45 / 1ゲーム50円、イオンモールアプリのキッズクラブクーポン提示で1ゲーム無料
■年末おたのしみ縁日 (イオンモール四條畷 / 12月29日・30日)
1年の締めくくりを飾る2日間限定の縁日イベント。射的やくじ引き、ヨーヨーつり、スーパーボールすくいなど昔懐かしい縁日屋台が並ぶ。また、受付で配布される参加券でおみくじを引くことができる。年の瀬のにぎやかな雰囲気のなかで、さまざまな縁日遊びを満喫できる。
【年末おたのしみ縁日】イオンモール四條畷 / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2025年12月29日(月)・30日(火) / 10:00〜17:00 最終受付16:50 / 縁日チケット3枚セット200円、縁日チケット1枚100円。 イオンモールアプリ内キッズクラブクーポン提示で、1クーポンにつき縁日チケット2枚プレゼント
■あかちゃんハイハイれぇす (イオンモールりんくう泉南 / 12月30日)
イオンモールりんくう泉南、和歌山、日根野で2カ月から3カ月に1度開催される、未歩行の乳幼児が対象のハイハイレース。「スタート！」の掛け声とともに、乳幼児たちが一生懸命ハイハイをしてゴールを目指す、と思いきや、その場で座り込んで泣きじゃくったり、応援席のパパママの方向に向かって進んできたり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、さまざまな赤ちゃんの姿を見ることができるイベント。泣いても笑ってもかわいい赤ちゃんがハイハイする様子を、家族で見守りながら応援することができる。
【あかちゃんハイハイれぇす】イオンモールりんくう泉南 / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2025年12月30日(火) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 / 入場無料 / 予約必須 公式サイトで受付 / 各回定員30人 / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
■日本の伝統文化を伝えよう！縁起物「花だるま」をつくろう (イオンモールりんくう泉南 / 12月31日)
縁起物として人気の花だるまを作るワークショップ。カラフルでかわいらしいだるま型の器を使ったプリザーブドフラワーのアレンジメントが楽しめる。だるま型の花器は、ピンク、白、赤、青、黄色の5色が用意されており、先着順で好きな色を選ぶことができる。新年を迎える準備として部屋に飾るのはもちろん、縁起のよい贈り物にも適している。
【日本の伝統文化を伝えよう！縁起物「花だるま」をつくろう】イオンモールりんくう泉南 / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2025年12月31日(水) / 10:00〜15:00 / 1回700円。イオンモールアプリクーポンの提示で100円引き / 定員先着100人(先着分がなくなり次第終了)
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
