西武・広池浩司球団本部長（52）が自作した「レポート」が、DeNAからFA宣言した桑原将志外野手（32）の心を動かした。入団会見に臨んだガッツマンは移籍の決め手として、何度も「広池さん」と名前を挙げた。

宮崎秋季キャンプから首都圏に西口監督も駆けつけた11月の交渉。「獲得を熱望する理由」として広池本部長がA4用紙20枚に及ぶレポートを出してプレゼンした。戦力として必要な数値をデータ化して提示。「大急ぎで資料を作った。なぜ必要なのか分析し、数字上もプレースタイルも必要性を全力で訴えた。本当に体当たり」とラブコールを送った。

12年ドラフト1位で指名した日本ハムが、大谷の育成法を資料でプレゼンしたのは有名な話。メジャー思考の強かった二刀流の入団は難航が予想されたが、根気よく交渉がなされた。リポートを提示された桑原も「心にグサッと刺さった。チャレンジしたい」と思った。昨年の日本シリーズMVPであるDeNAの「顔」の一人が、西武入りを決断した。

年俸2億円プラス出来高払いの複数年契約に、背番号は石毛宏典、松井稼頭央、片岡易之らがつけた「7」も提示した。加えて、「広池リポート」で口説き落とした。今回の電撃的な移籍劇。SNS全盛で人間関係が希薄な現代でも、人の心を動かすのは「人」なんだと実感した。（記者コラム・神田 佑）