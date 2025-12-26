田村真子アナ、結婚を『ラヴィット！』で生報告「先日、結婚を…」 スタジオも騒然、川島明は花束手渡し祝福
TBSの田村真子アナウンサー（29）が26日、結婚を発表。同日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも生報告した。スタジオがどよめく中、番組MCの川島明から花束が手渡された。
この日は、年内ラストの放送でもあり、各週のレギュラー陣がスタジオに集結していた。番組冒頭、通常通り番組を進行していた田村アナだったが、川島が「ちょっと、ちょっと」と田村アナを制止し、「ちょっとおめでたいニュースが、30分前に飛び込んできました。田村真子さん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福。スタジオからはどよめきの声が上がった。
田村アナは「すみません」と恐縮しながらも「先日、結婚をいたしました。一般の方なんですけど」と報告。「変わらず、このままお仕事も頑張って参りますので、今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。川島からは「これからも変わらず頑張ってください！」と祝福の言葉が送られ、出演者から盛大な拍手が巻き起こった。
田村アナは放送直前、自身のインスタグラムを更新し、田村は「お世話になっている皆さま」と書き出し、「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と報告。続けて「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。2018年4月、TBSに入社。毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では2024、25年とTBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。
