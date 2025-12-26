Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

炊き立ての白米に、湯煎したてのチャーシューを乗せる。湯気と甘辛い香りが立ち上り、箸で持ち上げるととろける脂がキラキラと光る…。

そんな「贅沢な昼食」を、冷凍庫から取り出してわずか2分で実現してしまったのが、「ねんりんチャーシュー」です。

規格外のデカさ「原木5kg」というインパクトが先行していますが、「スライスタイプ（100g×10Pセット）」の実力はどうなのか？

今回、忙しい平日のランチタイムに、このスライスタイプを実食。その手軽さと、デカさに負けない「味」の実力をご紹介します。

想像を超える手のひらサイズ

Photo: 山田洋路

冷凍で届いたスライスタイプを開封して、まず驚きました。「これが1枚…？」思わず声に出してしまうほどの大きさ。まさに手のひらサイズです。

1枚100gというスペックは知っていましたが、目の当たりにするとその迫力は想像以上。年輪のように巻かれた美しい断面が、冷凍状態でも「これはタダモノではない」という期待感を高めます。

冷凍庫にストックされているというだけで、「いつでもごちそうが食べられる」という安心感がすごいです。

本当に「湯煎2分」で食べられるのか？

Photo: 山田洋路

いよいよ実食。時刻は平日の12時と、まさに忙しいランチタイムの真っただ中です。

公式の食べ方に従い、沸騰したお湯に凍ったままのパッケージをそのまま投入。タイマーを2分にセットします。本当にこれだけで、あの分厚いチャーシューが食べ頃になるのでしょうか…？

2分後、タイマーが鳴って引き上げると、パッケージの上からでわかるほどホカホカに。カチカチだった脂が完全に溶け、タレと一体になっているのがわかります。

白米の上でとろける「絶妙な脂の甘み」

Photo: 山田洋路

パッケージを開け、炊き立ての白米の上へ。もう、この時点で勝利を確信しました！

箸で持ち上げると、ホロリと崩れそうな柔らかさ。そして、とろけ具合が絶妙です。脂身はしつこくなく、口に入れた瞬間にジュワッと溶け、上品な脂の甘みが口の中に染み渡ります。

Photo: 山田洋路

そして何より驚いたのが、その「味」。

インパクトのある見た目なので、味もかなり濃いめかと思いきや、長年継ぎ足されてきたという自家製ダレがしっかり染み込みつつも、辛すぎない絶妙なバランス。

肉の旨み、タレのコク、脂の甘み…。そのすべてが、「デカさ」という印象に負けないくらい濃厚で、白米をかき込む手が止まりません。忙しい日の手抜きランチのつもりが、今年一番かもしれない「贅沢チャーシュー丼」になってしまいました！

「デカさ」は序章。本質は「味」と「手軽さ」にあり

Photo: 山田洋路

今回「ねんりんチャーシュー」のスライスタイプを試してみて、「規格外のデカさ」は、この製品の魅力のほんの一部に過ぎないと分かりました。

その本質は、

創業58年の肉のプロが作る、デカさに負けない圧倒的な「旨さ」。冷凍庫からわずか2分で食卓に出せる「手軽さ」。

この2つが両立している点にあります。鹿児島県産黒豚を使った「黒ねんりんチャーシュー」もラインナップにあるとのこと。この旨さなら、そちらも試してみたくなりますよね。

まずはこの手軽なスライスタイプで「プロの味」を確かめてみるか、いきなり原木5kgで「なんじゃ、こりゃー!!」という圧倒的体験に飛び込むか。どちらを選んでも、後悔はしないはずです。もっと詳しく知りたい方は、machi-yaのプロジェクトページをチェックしてみてください。

このデカさ、圧倒的。肉のプロが作る極上のデカチャーシュー！こんなの見たことない！ 9,800円 machi-ya特別セット machi-yaで見る

＞＞このデカさ、圧倒的。肉のプロが作る極上のデカチャーシュー！こんなの見たことない！

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。