全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は21日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。男子シングルで5位だった山本草太（MIXI）が24日、大会を回顧。選んだ1枚の写真にファンは涙を誘われている。

鮮やかな青いシャツに黒いパンツを合わせた衣装の山本。フリーの演技後、大喝采を浴びながら、リンクに膝と両手をついてうつむいた。

山本は自身のXで実際の画像を公開。文面では、「全日本最後まで沢山の応援ありがとうございました」「今年は思うように練習が積めず、もどかしい日々も多かったですが、それでも諦めず、ここまで来ることができました オリンピックの夢は叶いませんでしたが、四大陸に向けてまた頑張ります！」と心境をつづった。

印象的な1枚が添えられた投稿にファンからは、労いの言葉が相次いだ。

「このお写真だけで感無量です!! 今年の草太くんの頑張りの全てを物語っている気がして…」

「草太くんの写真のチョイスよ…泣かせるじゃねーか！」

「諦めない姿勢に力をもらいました。草太くんのスケートにはいつも感動があります」

「草太くんの頑張り抜いたその姿はずっと目に焼き付いているし、心から尊敬しています」

「苦難が降りかかりながらも諦めない草太くんの努力が痛いほど伝わりました」

今大会は来年2月のミラノ五輪代表選考もかかっていたが、代表から漏れた山本。しかし、来年1月に中国・北京で行われる四大陸選手権の代表に選ばれた。



