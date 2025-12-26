ビジュ華やかーーーーッッ！！【シャトレーゼ】手土産にもぴったり♡「眼福ケーキ」

みんなで集まる機会が増えるクリスマスや年末年始には、華やかな手土産があるとさらに盛り上がること間違いナシ！ 旬のフルーツを贅沢に使ったケーキが人気の【シャトレーゼ】では、手土産に持って行くと喜ばれそうな「眼福ケーキ」を販売中です。そこで今回は、華やかなビジュアルにテンションが上がる、おすすめのケーキを紹介します。

ジューシーなみかんをたっぷり堪能

「長崎県産みかんのフルーツパフェ」は、色鮮やかなみかんをたっぷりとトッピングした贅沢パフェ。こちらのパフェで注目したいのは、トッピングの華やかさとカップの中にさまざまなソース・クリーム・食材を使っている点です。カップの底には、ナタデココとアーモンドミルクジュレ、上層にはみかんクリームとレモンピール入りシトラスクリームが入っているため、層ごとに変わる味わいを楽しめます。

みかんとレアチーズの爽やかなタルト

昨年に続き、今年も販売された「長崎産温州みかんのレアチーズタルト」。@mame48goさんは、シャトレーゼ商品の中でもレアチーズタルトが1番好きだそうで「レアチーズタルトはほどよくさっぱりしてて、みかんのジューシーさとレアチーズの爽やかさが相性抜群！」と、大絶賛しています。温州みかんは甘みと酸味のバランスが良いのが特徴のため、レアチーズの酸味とマッチした爽やかな仕上がりとなっていそうです。

シンプルで上品な大人の抹茶スイーツ

天空の抹茶と宇治抹茶、2種類の抹茶を使った「濃茶のショコラデザート」。容器の中には、天空の抹茶入りホワイトチョコガナッシュ、宇治抹茶入りミルクチョコクリーム、粒餡などを重ねており、@mame48goさんいわく「香り・渋み・深みのバランスがとても上品」なんだとか。甘みだけでなく、抹茶の渋みや深みにもこだわった大人の抹茶スイーツを味わえるはず。

大人も子どもも喜ぶ贅沢アラモード

プリン・ホイップ・フルーツ、そして可愛い雪だるまのピック、見ているだけでテンションが上がる華やかなビジュアルの「うみたて卵プリンのアラモード ハッピー雪だるま」。プリンアラモードらしい豪華な仕上がりを楽しめるため、クリスマスパーティーなどの手土産に選ぶときっと喜んでもらえるはずです。

みずみずしい旬のフルーツを贅沢に味わうなら、やっぱり【シャトレーゼ】のケーキがおすすめ。フルーツをたっぷりとトッピングした華やかなビジュアルに、食べる前からワクワクが止まりません。見た目も味も楽しい「眼福ケーキ」、ぜひ手土産にチョイスしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる