今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫と子どもが並んでくつろぐ様子。ソファに腰かけたお姉ちゃんに寄り添い、猫ちゃんが仰向けで力を抜いて眠る姿が投稿されました。投稿はXにて、1.3万回以上表示されていました。

【写真：ソファでくつろいでいた5歳の女の子→大きな猫が体を預けて…幸せいっぱいな『尊い瞬間』】

ｽﾔｧ…

今回、Xに投稿したのは「しらすどんぐりはんぺん」さん。登場したのは、猫のどんぐりちゃんです。

この日、ソファでくつろいでいた当時5歳の娘さんのそばに、どんぐりちゃんが接近。そのまま体を預けるように寝転んだそうです。気づけばお腹を上に向け、足を広げた状態で落ち着いていたとのことでした。よっぽど、どんぐりちゃんはお姉ちゃんのことが大好きなのでしょう。幸せそうな寝顔を浮かべていたようです。

どんぐりちゃんは体が大きく、毛量も多いため、寝姿はかなり存在感があります。こんなにモフモフで可愛い存在に添い寝してもらえるなんて最高ですよね。

幸せいっぱいな光景に心癒されたX民たち

お姉ちゃんと仲良く添い寝していた、どんぐりちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「どんぐりちゃんの添い寝シリーズ好きやわ」「ポンポンを見せてくれて可愛い寝姿最高です」「信頼～全身預けてますね～」「もうこうなると一種の芸術ですね」「どんぐりくん大きくてもふもふ最高なのだ」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、どんぐりちゃんの添い寝を見て心癒されたようですね。

Xアカウント「しらすどんぐりはんぺん」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も元気が溢れていて見ているだけで微笑ましい気持ちになってきます。

写真・動画提供：Xアカウント「しらすどんぐりはんぺん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。