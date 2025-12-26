女優の杏(39)が25日までに、自身のインスタグラムを更新。「いつかのメリークリスマス デート 恋とはどんなものかしら」と10年間のフジテレビの月9ドラマで披露したコスプレ写真をアップした。



【写真】懐かし～い！10年前の本格的なコスプレ写真 お肌つやっつや！

アップしたのは2015年に放送された「デート～恋とはどんなものかしら～」で、杏演じる主人公の藪下依子がサンタクロースに扮しているもの。赤いサンタの衣装に、白髪のカツラに白いヒゲと本格的すぎるコスプレ姿を披露した。



現在関東地区で再放送されており、フォロワーも「再放送みて、やっぱりめっちゃ面白かった」「杏ちゃんサンタ!!我が家にも来てーーーっ」「美人サンタさん」「依子さんのお顔ですね!!流石です」「サイボーグ003のコスプレや晴れ着もとってもステキ」という声があがっていた。



「デート―」は東大卒で内閣府の研究所で働く恋愛力ゼロの依子と、高等遊民を自称するニートの谷口巧（長谷川博己）との恋を描く物語。杏はサンタクロースだけなく、フェイスペインティングや「サイボーグ009」のコスプレ等も披露している。



（よろず～ニュース編集部）