オートバックスが「東京オートサロン2026」出展概要を公開！2ブース体制で多様なモビリティライフを提案
株式会社オートバックスセブンは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に出展する。
同社は、「AUTOBACS」と「A PIT AUTOBACS」の2ブース体制とし、計19台のカスタムカーや電動モビリティ、最新カー用品を展示。多様なモビリティライフを提案するとともに、ARTA新シリーズやASMの限定商品、車載スピーカーなども紹介する予定だ。カスタマイズ相談や新型車の初披露イベントも予定されているため、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがだろうか。
「TOKYO AUTO SALON 2026」へ出展
～オートバックスが提案する多様なモビリティライフ～
株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、2026年1月9日（金）～ 11日（日）の3日間、幕張メッセにて開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」に2つのブースを出展します。
ここがポイント
■ 11台のカスタムカーと電動モビリティを展示し、多様なモビリティライフを提案
■ ARTAの新シリーズやASM限定商品、車載スピーカーなど最新カー用品を紹介
■ A PIT AUTOBACSブースでは、8台のカスタムカーとオリジナルパーツを展示し、カスタマイズ相談も実施
■出展名①：「AUTOBACS」
「オートバックスモビリティライフ」をコンセプトに、オートバックス店舗で製作されたカスタムカーなど11台と電動モビリティを展示。走る楽しさを提案するスポーツカーライフ、EVカーのカスタムやカーオーディオ、マイクロモビリティを楽しむアーバンライフ、アウトドアやお出かけを楽しむバンライフの３つの多様なライフスタイルを提案します。
また、ARTAカー用品の新シリーズの展示や、RECARO・S2000専門店ASMのオリジナル商品の販売、新業態ショップ「オートバックス オーディオテーラー」の紹介やヤマハと協業中の車載用スピーカーの展示などカーライフの楽しみが広がるブースを展開いたします。
そのほか、鈴木亜久里氏と土屋圭市氏とともに昨年１月にスタートしたARTA新カスタムカープロジェクトのシビックタイプR カスタムカーを会場にて初披露いたします。
■出展名②：「A PIT AUTOBACS」
A PIT AUTOBACSは、BOOK & CAFEスタイルを取り入れ、カー用品に加えファッション、インテリア、アウトドアグッズまで幅広く取り扱うコンセプトストアで、最近ではオリジナルパーツや商品の開発にも注力しています。
当ブースでは、A PIT AUTOBACS SHINONOMEが手がけたシビック タイプR、GR86、ロードスター、スイフトスポーツなど計8台のカスタムカーと、オリジナルカスタムパーツやグッズの展示、販売をいたします。ブースには店舗スタッフが常駐し、カスタマイズのご相談や製品のご案内を行います。TOKYO AUTO SALON 2026 オートバックスグループ出展概要
■ AUTOBACS公式Webサイト：https://www.autobacs.com/
■ ARTA公式HP：https://topics.artaracing.com/
■ A PIT AUTOBACS公式HP：https://www.apit-autobacs.com/
当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。
以上
【お客様からのお問い合わせ】
オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）
リリース提供元：株式会社オートバックスセブン