昇格クラブから8選手…城定幹大、辻岡佑真、西谷和希が個人昇格となった

J3アウォーズが12月24日に開催され、今季のJ3リーグのベストイレブンが発表された。

初優勝でJ2昇格を決めた栃木シティから今季11ゴール14アシストのMF田中パウロ淳一、MF岡庭裕貴、DFマテイ・ヨニッチ、そして2位で同じくJ2昇格を決めたヴァンラーレ八戸からFW澤上竜二、DF蓑田広大（湘南ベルマーレへ復帰が決定）、GK大西勝确とそれぞれ最多3人が選出された。

プレーオフを勝ち抜いてこちらもJ2昇格を決めた4位のテゲバジャーロ宮崎からはMVPと得点王のダブル受賞となったFW橋本啓吾と、MF奥村晃司の2人が名を連ねた。

昇格クラブから8選手が選出となり、残りの3選手は福島ユナイテッドFCのMF城定幹大、ギラヴァンツ北九州のDF辻岡佑真、ツエーゲン金沢のDF西谷和希となったが、辻岡は所属元のいわきFCからJ1アビスパ福岡の移籍が決定。さらに城定はJ2サガン鳥栖へ、西谷はJ2初挑戦となる栃木シティへ移籍が決まり、それぞれ“個人昇格”を果たしている。

SNSでは各クラブのサポーターから「おめでとう」と祝福のメッセージ、そして「このベストイレブンには全く異論ない」「城定の鳥栖加入でJ3ベストイレブンが全員J3からいなくなったんか」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）