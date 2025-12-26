カスタムズ・ユナイテッドが、選手兼任監督の田中達也の選手引退を発表した

タイ3部カスタムズ・ユナイテッドは、選手兼任監督のMF田中達也が今年限りで選手を引退することを発表した。

田中は自身のSNSで引退の理由を監督業への専念としている。ファンからは「びっくり」「お疲れ様でした」との声があがっている。

田中は自身のXで「いきなりですが、12月28日の試合を持ってサッカー選手としてのキャリアを終えます。理由は単純で、監督として働くことがめちゃくちゃ楽しくなってきたからです」と、理由を明らかにした。

また、「新しい挑戦にワクワクしながらポジティブに引退できる環境を与えてくれたカスタムズと、次のステップを踏み出す勇気と自信を与えてくれた選手達に感謝しています。そしてなにより、これまで僕をプロサッカー選手として応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。これからは立場を変えますが、引き続き応援していただけると幸いです」と、感謝の気持ちと今後への思いをつづった。

田中は九州産業大学に在学中の2011年に特別指定登録選手としてロアッソ熊本でプロデビュー。2015年に正式加入すると、FC岐阜、ガンバ大阪、大分トリニータ、浦和レッズ、アビスパ福岡と渡り歩いて2024年夏にタイ1部ラーチャブリーFCへ移籍。今夏からカスタムズ・ユナイテッドで選手兼監督を務めていた。

現役時代からサイドを主戦場にしたドリブル突破だけでなく、最先端のサッカーへの研究や戦術面への造詣の深さでも知られてきた。監督業に専念するなかで、どのような指導者キャリアを歩むのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）