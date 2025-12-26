イートイン時のジェラートのイメージ

●福岡のジェラート専門店『GELATO NATURALE』の絶品ジェラート。年末年始の集まりにとっておきのスイーツになりそう。

福岡・東区の閑静な住宅街に佇む『GELATO NATURALE（ジェラート ナトゥラーレ）』は、オーガニック素材にこだわるジェラート専門店です。

着色料・香料・保存料を使わず、素材本来の風味をそのまま引き立てたジェラートと、半解凍で楽しむアイスケーキ「セミフレッド」が人気。どれも素材の持ち味を生かした、やさしい味わいが魅力です。

その季節ならではの新しい組み合わせに出会えるのも、このお店ならでは。年末年始の家族や仲間と過ごす時間に楽しみたい味です。

素材とまっすぐ向き合うジェラート工房

店主の浦本さん。本場イタリアでジェラートづくりを学び、素材の持ち味を生かしたジェラートを日々ていねいに作り続けている

福岡市東区の静かな住宅街に店を構える『GELATO NATURALE』。ショーケースには定番のミルクやチョコレートに加え、旬の果物やナッツを使ったフレーバーが並び、「今日はどれにしよう」とワクワクしながら選ぶ楽しみがあります。

本場イタリアで技術を学んだ店主が、国内外の生産者を訪ね、厳選した食材を使い、毎朝ていねいに仕込む完全無添加のジェラート。グラスフェッド牛乳や無農薬の果実、自家焙煎ナッツなど、自然の恵みを大切にする姿勢が、一口目からやさしく伝わります。

イートイン、テイクアウト、お取り寄せに加え、ふるさと納税の返礼品にも対応。落ち着いた雰囲気の店内で味わうのはもちろん、贈り物としても喜ばれています。

キャラメルとリンゴのセミフレッド。果実とキャラメルが織りなす、冬のごちそう

手前が「キャラメルとリンゴのセミフレッド」210×50mm 5,800円 ※セミフレッドは店頭受け取り限定 ［食楽web］

ジェラートをおすすめする前にご紹介したい一品が、半解凍で味わうイタリアのアイスケーキ「セミフレッド」。なかでも「キャラメルとリンゴのセミフレッド」は、焦がしキャラメルのムースで2種のりんごを包んだ贅沢なひと皿です。

無農薬・無化学肥料で育てられた青森県産のサンふじと紅玉を使い、華やかなサンふじのシャーベットと甘酸っぱい紅玉のコンポートを重ね、濃厚なキャラメルムースとグラサージュで仕上げています。

自然な甘さとりんごの酸味がほどよく調和し、コクがありながら重さを感じない仕上がり。ゆっくり楽しみたくなる、少し大人の味わいです。ティラミスやチョコレート×オレンジピールなど、ほかのセミフレッドも好みに合わせて選べます。

自然の恵みをじっくり味わうジェラート。人気のフレーバーは「ピスタチオBIO」

店内では、一人でも食べやすいサイズも販売。テイクアウトもイートインも可能。お持ち帰りは1個720円。お得な詰め合わせセットやギフトBOXも

看板商品のジェラートは、九州産の牛乳や旬の果物に加え、福岡、日本、そして世界から厳選した素材を使い、毎朝ていねいに仕込まれます。乳化剤・安定剤・香料・着色料は不使用。どのフレーバーも、口に入れた瞬間に素材の風味がふわっと広がる、やさしい味わいです。

人気の「ピスタチオBIO」は、生豆のオーガニックピスタチオを自家焙煎し、香ばしさとコクを最大限に引き出した贅沢な一品。濃厚ながら後味は軽やかで、ナッツ本来の香りがすっと残ります。また「チョコレート」は、有機カカオを使用したオーガニックチョコレートの深い味わいが魅力。まろやかなミルクの甘みと合わさり、豊かな余韻が広がります。そのほか、果実を使った季節限定フレーバーなど、ここでしか出会えない味もそろいます。

「ヌボラビアンカ ブラッドオレンジ」は、福岡県嘉麻市のチーズ工房「Cacio」のチーズを使った特別なジェラート。果実の酸味とチーズのまろやかさが重なり、思い出すたびにまた食べたくなる味。個人的にお気に入りのフレーバーです。

店内にはイートインスペースも

店内で味わう自家製コーンのジェラート

店内には落ち着いた雰囲気のイートインスペースもあり、ゆっくり味わうことができます。ジェラートに添えられるのは、手焼きの自家製コーン。福岡をはじめ、日本各地や世界から選び抜いた素材を使い、ひとつひとつていねいに仕上げられています。

口にした瞬間に広がるのは、自然の恵みの豊かさと、作り手の誠実な想い。やさしく、それでいて印象的な味わいが、食べる人の記憶にそっと残ります。

見た目にも華やかで、贈り物としても喜ばれる特別なスイーツ。年末年始の手みやげや、家族・友人と過ごす穏やかな時間におすすめしたい一品です。

（撮影・文◎asako）

●SHOP INFO

オーガニックジェラート GELATO NATURALE（ジェラート ナトゥラーレ）

住：福岡市東区水谷1-9-31

TEL：092-719-0017

営：11:00～18:00

休：水・木曜

https://gelato-naturale.com/

●著者プロフィール

asako

福岡在住のWEBディレクター。フードアナリスト3級。大手グルメメディアでの店舗支援・情報発信の経験を活かし、1歳と5歳の子育てをしながら、地方創生食文化大使として福岡・佐賀の食の魅力や親子スポットをInstagramで気ままに紹介しています。

＠ imasanok009

