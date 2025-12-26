全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

冬ということもあり、最近「二郎系×味噌」の限定が結構出てきている。味噌は調味料としてのパワーが強く、ベースの豚骨スープが弱いとマスキングされてしまうので、食べ比べるとスープの力がよくわかるので面白い。

今回はJR山手線・駒込駅東口すぐのところにある「マジックの道」をご紹介したい。

今年3月にオープンした新店で「俺の生きる道」出身。

ラーメンや汁なしもとても美味しいが、ここの新作の味噌が素晴らしい。

その名も「魔女が創ったnyan.nyan味噌」。こちらは「小」サイズ。

ヤサイマシ、アブラ、ニンニク少しで注文。

具は豚、モヤシ、キャベツ、ニンニク。麺は極太平打ち。

二郎系スープに濃厚味噌を合わせており、コクがあって旨い！ 寒い冬に最高。

アブラも相性バツグンで、コクがブーストされる。

ヤサイの上には小さい肉に辛味噌をあえたものがのる。これを溶くとまた旨い。

二郎系の変わり種も実に楽しい。ぜひお試しいただきたい。

マジックの道

東京都豊島区駒込2丁目13−7 第2小川ビル

03-6692-2425

(執筆者: 井手隊長)