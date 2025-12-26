真珠湾攻撃以来、海軍機動部隊の零戦隊を率いて戦果を重ねてきた元海軍少佐の故・志賀淑雄（しが よしお）さん。他の零戦搭乗員の多くから慕われてきた彼が生前、自身の戦争体験を語ってくれた。※本稿は、ジャーナリストの神立尚紀『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

皇族とともに荒くれクラスで

鍛えられた兵学校時代

志賀さんは、大正3（1914）年、海軍中佐・四元賢助（のち少将）の3男（男5人、女3人）として東京に生まれた。

父は鹿児島出身、海軍兵学校を20期生として卒業し、日清戦争（1894-1895）に従軍。日露戦争（1904-1905）中は兵学校教官として、山本五十六（のち大将）、豊田貞次郎（同）、豊田副武（同）などを指導しており、自分の子供たちの教育にも厳格な人だった。

父の転勤、予備役編入、死去にともなって広島県の呉、三次、そして山口県と転居を重ね、山口中学校5年のとき海軍兵学校に合格。昭和6（1931）年4月、第62期生として入校した。

兵学校の気風は、クラスによってまったく別、と言っていいほどの差がある。志賀さんの62期は、伏見宮博英王（のち伏見博英伯爵・昭和18年8月26日戦死。少佐）、朝香宮正彦王（のち音羽正彦侯爵・19年2月6日戦死。少佐）と2人の皇族がいる、いわゆる「殿下クラス」だが、史上まれにみるほど気性の荒いクラスだったという。そのため、62期生が最上級生のときの最下級生・65期生は海兵史上もっとも鉄拳の洗礼を受けたクラスだと言われる。

