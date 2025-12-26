ジープ・ラングラーの日本オリジナル限定車

ステランティス・ジャパンは、本格オフローダーのジープ・ラングラーに限定車『ジープ・ラングラー・スノー・トレース（Jeep Wrangler Snow Trace）』を1月10日より、150台の限定で発売する。

【画像】ジープ・ラングラー・スノー・トレースのディテールと11月に発売された2ドアモデル 全14枚

本限定車は、2.0L直列4気筒ターボエンジン搭載の『ラングラー・アンリミテッド・サハラ』をベースに開発された日本オリジナルモデルである。



ジープ・ラングラー・アンリミテッド・サハラ限定車『スノー・トレース』。 ステランティス・ジャパン

スノーアクティビティからインスピレーションを受けた大胆なデザインが特徴で、米国のプロダクトデザインチームと共同制作された、ジープらしい遊び心と雪山のイメージを融合させ、冬のアウトドアシーンに映える一台として仕上げられている。

価格は909万円となる。

2ウェイホイールと専用装備

『ラングラー・スノー・トレース』のエクステリアの最大の特徴は、印象の異なる2通りのスタイルを楽しめる『2ウェイホイール』の採用である。

コンセプトカー『ウィリス’41』に着想を得たクラシカルなデザインと、シルバーの大型センターキャップによる力強い存在感を、好みに応じて使い分けることが可能だ。



ジープ・ラングラー・アンリミテッド・サハラ限定車『スノー・トレース』。 ステランティス・ジャパン

ボディには専用デカールが施され、ボンネットやフェンダーにスキーヤーやスノーボーダー、さらには雪男のシルエットまでが描かれている。

また、ホワイトのドアミラーキャップや、ラングラーのイラスト入りハードタイプスペアタイヤカバーを装備し、全体として白銀の世界観で統一された。細部に至るまで『遊び心』あふれるディテールが散りばめられているのが魅力である。

K2とのコラボグッズをプレゼント

本限定車の発売に合わせ、米国ワシントン州発のスキー・スノーボードブランド『K2』とのコラボレーションキャンペーンも展開される。

正規ディーラーでの試乗プレゼントとして、ロゴ入りのビーニーおよびネックウォーマーが用意された。さらに、成約者には特典としてオリジナルのブランケットが進呈されることとなっている。



成約プレゼントの『ジープ x K2コラボレーション・ブランケット』。 ステランティス・ジャパン