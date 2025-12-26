HRCコンセプトカーを初公開

ホンダは2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。

ホンダブースの2026年のテーマは『Honda Sports DNA』。これはモータースポーツを頂点とした走りに対する“技術と情熱”が、レース活動からホンダのクルマづくりにまで脈々と受け継がれていることを表現したものだ。



東京オートサロン2026ホンダブースのイメージ。 ホンダ

赤色を基調としたブースデザインとともに、夢への挑戦とクルマづくりへのこだわりを体感できる空間となっているという。

展示車両に関しては、ホンダのレース運営子会社であるHRC（ホンダ・レーシング）が手がけた『シビック・タイプR HRCコンセプト』、『プレリュード HRCコンセプト』、そしてシビックe:HEVに新たに設定されるスポーティグレード『RS』が初公開となる。

またレース車両では、2026年スーパーGTシリーズに参戦予定の新型GT500マシン『ホンダHRCプレリュードGT』に加え、2019年シーズンまでスーパーGTに参戦していた実際のNSX-GTを活用したeモータースポーツ専用レーシングシミュレーターが展示される。