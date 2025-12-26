糖質をコントロールすればお腹いっぱい食べてもいい！ロカボの魅力と糖質オフスイーツのおいしさに迫る
おいしいものをたくさん食べて、ゆっくりと過ごす年末年始。体重の増加や体型の変化は気になるけれど、運動はしたくない…！それなら、少しだけ食事に気をつける「ロカボ(R)」を実践してみてはいかがだろうか。ロカボとは、現代人が過度に摂りがちな糖質を適正量にするために、ゆるやかな糖質コントロールをする食事法のこと。そこで、一般社団法人 食・楽・健康協会 代表理事 北里研究所病院 糖尿病センター長 山田悟先生が提唱するロカボの概要と、その強い味方となる糖質に着目したスイーツシリーズ「スイータス」の魅力について紹介する。
【画像】商品製造の様子やおいしい！と話題のロカボスイーツを見る
■カロリー制限なし！適正糖質で食事をおいしく楽しく
なぜ糖質をコントロールすることがダイエットにつながるのか。
ひとつは血糖値が上がると膵臓から分泌されるインスリンには、余った糖を脂肪として蓄える働きがあるためだ。さらに、すでに蓄積している体脂肪の分解もブロックされてしまう。食事で糖質を摂って血糖値が急上昇すると、大量のインスリンが分泌されるため、なるべく血糖値が急激に変動しないようにコントロールする必要がある。
さらに、糖質も脂質も本来、体のエネルギー源として燃やすことが可能だが、インスリンがたくさん分泌されていると、燃やすよりも貯めることに向かってしまう。そのため、必要以上の糖を摂り続けている限り、どの栄養素もエネルギーとして燃やされず、どんどん体脂肪として貯まってしまう。体脂肪を燃やしてあげるためには、糖質をコントロールすることが大切なのだ。山田先生はこれを「エネルギー代謝の切り替え」と呼んでいる。
そして、糖質(炭水化物)をコントロールする一方で、おかず(タンパク質・脂質)は“しっかり食べる”のがロカボの考え方。ロカボはあくまで糖質コントロールであり、カロリーを制限する必要はないことがポイントだ。
たんぱく質は本来、エネルギー源ではなく、筋肉や内臓の新陳代謝のための栄養素。これをしっかり食べなければ筋肉量が減ってしまう。一方、脂質でエネルギー量を十分に摂取していないと、せっかく食べたたんぱく質をエネルギーとして燃やすことになってしまう。たんぱく質と脂質で食べるなら、お腹いっぱいがちょうどよい摂取量になるのだ。「空腹のストレスを溜めてはいけない」と山田先生は言う。
・血糖値の急上昇を避け、脂肪の蓄積を防ぐ
・エネルギー代謝の切り替えによって体脂肪を燃やす
・炭水化物の代わりにたんぱく質を多く摂ることで、脂肪燃焼をサポートする
・空腹によるストレスがない
以上の4つがロカボでダイエットが成功するポイントだ。なお、ロカボでは、エリスリトールやフラクトオリゴ糖など、糖質に分類されるものの血糖値への影響が少ない糖質については糖質として換算せず、これらを除いた数値を「ロカボ糖質」として表示している。
■適正糖質は1日70〜130グラムが目安
山田先生が設定したロカボの基準値では、1食あたり20ｇ〜40ｇの、1日あたり70ｇ〜130ｇの糖質を摂るべきとされる。
たとえば、おにぎり1個の糖質量は約40グラム。1食当たり、おにぎり半分程度のお米と脂質やたんぱく質たっぷりのおかず中心の食事であれば、3食お米を食べることができる。また、ブランパンなど、より糖質が低い主食に置き換えておかずに由来する糖質量を増やし、お芋や根菜類など食材選択の自由度を高めるのももちろんOK。
さらにうれしいのが、1日70〜130グラムの中には糖質10グラム以内の間食も含むことだ。甘いものが我慢できずにダイエットを挫折したことがある人でも、これなら続けられるという希望を感じるのではないだろうか。
■ロカボ糖質10グラム以下の「スイータス」シリーズ
そんなダイエット挫折経験者でも、続けたい、やってみたいという気持ちにさせてくれるスイーツが、菓子メーカー「モンテール」から登場している「スイータス」シリーズだ。本来、糖質10グラムをスイーツに換算すると、ショートケーキなら約1/4個分、ドーナツやくし団子（あん）、どら焼きなら約1/3個…これでは満足できない。しかし、「スイータス」は違う。
「プチシュークリーム(6個入り)」「プチエクレア(3個入り)」「どら焼(あんこ＆ホイップ)」のラインナップで、いずれも1包あたりロカボ糖質10グラム以下に設計されているから、我慢せずに食べることができる。
さて、モンテールが“糖質量を考えたスイーツ”の販売を開始したのは2015年。発売から10年のタイミングで「スイータス」にリブランディングをしたこの機会に、“糖質量を考えたスイーツ”の発案者でもある企画開発部の上総壮介さんに話を聞いた。
■「しあわせにまじめ」に込めた思い
──今でこそ、糖質オフブームとともにロカボという言葉も認知されてきていますが、10年前は一般的ではなかったのではないかと思います。
「そうですね。お客様により喜んでいただくという視点で、“健康”というテーマに行きつきました。そこで、おいしさと健康を兼ね備えた新しいスイーツができないかと、カロリーオフや野菜を使ったスイーツなどを試してみたのですが、納得のいく味にできず…。あるとき山田先生の講演を聞いて、カロリーではなく糖質を控えるロカボなら、おいしいスイーツにできるかもしれない、と思ったんです」
──社内の反応はいかがでしたか？
「山田先生の講演を聞いてもらったり、プレゼンをしたりして、社内でのロカボについての認知を広げて行きました。売り上げはしばらく低空飛行でしたが、病気で糖質制限をしている方などから感謝の声もいただき、より多くの人を幸せにする商品として作り続けていけるように、という社内の後押しもありました。弊社は『しあわせにまじめ』というコーポレートメッセージを掲げているのですが、人を幸せにするスイーツに向き合う会社として、社員も、より多くの人においしいスイーツを届けたいという思いを持っています」
■品質へのこだわりや配合のバランスで糖質オフでもおいしく
──現在では、発売当初と比較して売り上げは倍以上に伸びているということですね。健康のためにはおいしさを我慢しなくてはいけないというイメージがありますが、味についてもかなりこだわって作られているそうですね。
「ただ甘味料を置き換えるだけでは、砂糖がもつ独特の甘さの余韻や砂糖の保水力による生地のふんわり感を再現できないので、そのバランスに苦労しました。また、弊社の商品のおいしさの骨格となる素材にカスタードがあります。工場で生乳から作る低温殺菌牛乳や工場近くの産地から仕入れる新鮮な卵など、素材そのものの品質にこだわるのはもちろん、製造工程も味に影響するので、均一に混ぜることができるように小さな釜で炊き上げています。『スイータス』においてもやはりカスタードが重要だと考えたので、製造工程は同様に、砂糖や小麦粉のバランスの調整に非常に時間をかけて完成させました」
「どら焼きも、あんこにたくさんの砂糖が使われているので、糖質を抑えるのは難しいんじゃないかという声もありました。いかに味のクオリティを落とさずにあんこ作るか、というのが大きな課題でしたが、和菓子好きの方にも満足していただける味わいになっていると思います」
──ブラッシュアップを重ねておいしさを追い求められているということでしたが、10年目を迎えてパッケージのリニューアルなど、「スイータス」としてリブランディングされました。
「健康面を強く打ち出すのではなく、あくまでおいしさで手にとっていただきたい、より手に取りやすいパッケージということを意識しました。アルコール飲料などは多くの糖質オフ商品が売り場に並んでいます。それは市場の健康意識の高まりだと感じていますし、スイーツの選択肢として、当たり前にロカボ商品が売り場へ並ぶことを目指していきたいと思っています」
──では最後に、定番商品もたくさんあると思いますが、その中で上総さんのお気に入り商品を教えていただきたいです。
「悩みますが、『牛乳と卵の手巻きロール』ですね。ロングセラーで販売している商品で、お客様からも長年好評いただいている商品です。『ミルク』と『生チョコ』の２種類を展開しており、以前テレビ番組に『牛乳と卵の手巻きロール 生チョコ』を出させていただいた際には、パティシエの方にも生地のおいしさをご評価いただきました。機械で巻くとスポンジが割れてしまうので、手作業で巻いているほどスポンジがとてもふわふわとしていて、クリームもおいしく、シンプルイズベストが詰まった商品だと思っています」
取材・文＝大谷和美
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
