寺島しのぶ、父親＆夫・息子との“仲良し”家族4ショットに反響「みんな似てるね」「LOVELOVEな家族で素敵」「ほっこり〜」
俳優の寺島しのぶ（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。「Merry Christmas」とのメッセージを添え、仲むつまじい家族ショットを披露した。
【動画】「みんな似てるね」父親＆夫・息子との“仲良し”家族4ショット披露の寺島しのぶ
家族でクリスマスを祝ったようで、動画には父親で歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎（83）、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏、長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀（まほろ・13）と共に仲良く寄り添い合った、ほほ笑ましい家族時間の1コマがとらえられている。
コメント欄には「みんな似てるね 家族だから」「LOVELOVEな家族で素敵ですね」「愛されてるの図」「かわいい」「サンタ帽子のお父様としのぶさん、そっくりです！」「ほっこり〜ありがとうございます!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「みんな似てるね」父親＆夫・息子との“仲良し”家族4ショット披露の寺島しのぶ
家族でクリスマスを祝ったようで、動画には父親で歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎（83）、夫でフランス人のクリエイティブアートディレクター、ローラン・グナシア氏、長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀（まほろ・13）と共に仲良く寄り添い合った、ほほ笑ましい家族時間の1コマがとらえられている。
コメント欄には「みんな似てるね 家族だから」「LOVELOVEな家族で素敵ですね」「愛されてるの図」「かわいい」「サンタ帽子のお父様としのぶさん、そっくりです！」「ほっこり〜ありがとうございます!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。