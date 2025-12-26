年末年始に行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「ぐりーんふらわー牧場・大胡」を抑えた1位は？【2025年調査】
帰省の手土産や新年のあいさつにぴったりな逸品がそろうこの季節は、地域独自のこだわりが光る特産品コーナーから目が離せません。家族団らんのテーブルを豪華に演出する新鮮な海鮮や、冬のご当地グルメなどを求めて、たくさんの人が足を運ぶ人気の「道の駅」をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※年末年始は多くの店舗が休業期間に入ります。せっかくの訪問が無駄にならないよう、事前に公式WebサイトやSNSなどで営業状況をチェックしておくのが安心です
回答者からは「牧場ののどかな雰囲気と合わせて自然を満喫できそうなため」（40代男性／東京都）、「動物と触れ合うことが出来て家族で楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）、「静かで開放的な自然の中で、気持ちをリセットできるからです。 年末年始は人混みや慌ただしさが増えがちですが、ぐりーんふらわー牧場・大胡は広い空と牧草地、のんびりした空気があって、時間の流れがゆっくり感じられます」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※1月1日は一部の店舗を除き、ほとんどの店舗が休業します。事前に公式Webサイトなどで最新情報をご確認ください
回答者からは「敷地が広く田園プラザ温泉、地元の新鮮な食材も揃っているので行きたいです」（50代女性／広島県）、「雪景色の中で絶品の『山賊焼』を味わい、限定の地酒や飲むヨーグルトで新年を祝えるから」（30代男性／滋賀県）、「年末年始でも楽しめる施設が充実している点に魅力を感じました。地元食材を使ったグルメや特産品が豊富で、寒い時期でも屋内外でゆったり過ごせます。自然に囲まれた環境の中で、家族や友人と落ち着いた時間を過ごせそうだと思いました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
