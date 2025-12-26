年末は寒さの緩む時期がありますが、年明けから西日本を中心に低温傾向となりそうです。1月3日から9日頃にかけては、冬型の気圧配置の影響を受け、日本海側の降雪量が多くなる可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、1月3日から1月9日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、1月3日から1月9日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

12月27日から1月2日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並みか高い」でしょう。1月3日から1月9日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。1月10日から1月23日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北日本海側で「平年より多い」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・オホーツク海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側では「平年より少ない」見込みです。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、1月3日から1月9日頃にかけて、冬型の気圧配置の影響を受け、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。関東甲信・東海では、1月3日から1月9日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいため、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

12月27日から1月2日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年より高い」でしょう。東海は「平年並みか高い」見込みです。1月3日から1月9日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年より低い」でしょう。関東甲信は「平年並みか低い」見込みです。1月10日から1月23日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年より多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年並みか多い」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、1月3日から1月9日頃にかけて、冬型の気圧配置の影響を受け、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。西日本太平洋側では、この先1月23日頃にかけて、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

12月27日から1月2日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。1月3日から1月9日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より低い」でしょう。1月10日から1月23日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国で「ほぼ平年並み」でしょう。九州では「平年並みか低い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。九州北部では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰で「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部では「平年並みか多い」見込みです。山陽・四国・九州は「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「平年より多い」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、1月3日から1月9日頃にかけて、寒気の影響を受けやすいため、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

12月27日から1月2日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。1月3日から1月9日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より低い」でしょう。1月10日から1月23日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか低い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美で「平年並みか少ない」でしょう。沖縄では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】

12/27→1/26

札幌0.8℃→-0.6℃

青森3.2℃→1.7℃

仙台7.0℃→5.4℃

【東日本】

12/27→1/26

新潟 7.3℃→5.1℃

東京 10.9℃→9.5℃

名古屋10.3℃→9.1℃

【西日本】

12/27→1/26

大阪 10.9℃→9.3℃

広島 11.0℃→9.5℃

高知 13.3℃→11.8℃

福岡 11.5℃→9.9℃

鹿児島14.3℃→12.8℃

【奄美・沖縄】

12/27→1/26

名瀬18.6℃→17.3℃

那覇20.5℃→19.4℃

■1か月予報（12月27日から1月26日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 30%・30%・40%

東日本: 30%・40%・30%

西日本: 50%・30%・20%

奄美・沖縄:60%・30%・10%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・30%・50%

北日本（太平洋側）:20%・30%・50%

東日本（日本海側）:20%・30%・50%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:30%・30%・40%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:30%・30%・40%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

近畿北部・山陰: 20%・30%・50%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）