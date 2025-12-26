今回は、不倫相手にやたら優しい夫に怒りがこみ上げたエピソードを紹介します。

不倫の謝罪は完全に茶番だった…

「夫は育児も家事もちゃんとやってくれる、いわば理想の夫でした。夫婦仲もよくて、毎日穏やかに暮らしていたのですが、そんなある日、夫が職場の若い女性と不倫していると分かったんです。

夫に裏切られたショックから離婚を考えましたが、夫は私にひたすら謝罪してきました。でも、夫はある日帰ってくるのが珍しく遅く、問い詰めると『不倫相手と最後の思い出を作ってきた』と答え、寒気がしました。不倫相手とはもう別れた、関係はないとのことですが、まだ気持ちは残っているってことですよね。

その後、なぜか夫と不倫相手がウチに来て、謝罪をしてきたんですが、夫は不倫相手に対し『慰謝料なんかいいよ』『謝ってくれるだけで十分だよ』とやたら優しくて、夫が不倫相手を見るまなざしから、『この人、まだこの女が好きなんだろうな……』と直感が働きました。この謝罪もしょせん茶番だなって思ってあきれましたし、夫に怒りがこみ上げました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年2月）

▽ この夫は「もう二度と不倫はない」「不倫相手とは別れたから」というものの、不倫相手への未練はあるようですし、同じ職場にまだ働いているとのことですから、何があってもおかしくないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。