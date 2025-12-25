レプシィムがミスタードーナツとのコラボ第2弾を発売　人気ドーナッツをプリントしたスウェットなど

「レプシィム（LEPSIM）」が、ミスタードーナツとのコラボレーションアイテム第2弾を2026年1月9日に発売する。一部を除くレプシィム直営店や、and ST STORE 店舗および公式オンラインストアやZOZOTOWN、楽天で取り扱う。

第2弾は、今年1月に発売した初のコラボアイテムが好評だったことから実現。人気のドーナツを複数プリントしたフォトクルースウェット（5990円）や、懐かしいミスタードーナツの店内外の写真を背面にあしらったフード付きパーカー（5990円）など親しまれているドーナツや、レトロな店舗の外観をモチーフにしたアイテムをラインナップする。これに加え、イラストレーターのケイリーン・フォールズ（Kailene Falls）がデザインしたパーカー（5990円）や、カラシソエルによる描き下ろしイラストをプリントしたクルースウェット（5990円）などを揃える。

また今回は、キッズサイズも登場するほか、ソックス（1320円）やキャップ（3990円）、ポーチチャーム（3490円）などのアクセサリーアイテムも販売する。

■and ST：公式オンラインストア



