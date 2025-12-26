日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の5万490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51952.09円 ボリンジャーバンド3σ
51309.79円 ボリンジャーバンド2σ
50667.50円 ボリンジャーバンド1σ
50490.00円 26日夜間取引終値
50452.00円 5日移動平均
50407.79円 25日日経平均株価現物終値
50025.20円 25日移動平均
49752.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49695.00円 一目均衡表・転換線
49600.00円 一目均衡表・基準線
49382.90円 ボリンジャーバンド-1σ
48740.61円 ボリンジャーバンド2σ
48602.80円 75日移動平均
48098.31円 ボリンジャーバンド3σ
47310.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42303.70円 200日移動平均
株探ニュース
