　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の5万490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51952.09円　　ボリンジャーバンド3σ
51309.79円　　ボリンジャーバンド2σ
50667.50円　　ボリンジャーバンド1σ
50490.00円　　26日夜間取引終値
50452.00円　　5日移動平均
50407.79円　　25日日経平均株価現物終値
50025.20円　　25日移動平均
49752.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49695.00円　　一目均衡表・転換線
49600.00円　　一目均衡表・基準線
49382.90円　　ボリンジャーバンド-1σ
48740.61円　　ボリンジャーバンド2σ
48602.80円　　75日移動平均
48098.31円　　ボリンジャーバンド3σ
47310.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42303.70円　　200日移動平均


