　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比変わらずの3427ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3492.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3454.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3427.00ポイント　　26日夜間取引終値
3420.50ポイント　　5日移動平均
3417.98ポイント　　25日TOPIX現物終値
3416.30ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3394.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3378.30ポイント　　25日移動平均
3348.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3340.30ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3302.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3284.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3275.58ポイント　　75日移動平均
3264.29ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3222.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2976.97ポイント　　200日移動平均


