TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比変わらずの3427ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3492.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3454.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
3427.00ポイント 26日夜間取引終値
3420.50ポイント 5日移動平均
3417.98ポイント 25日TOPIX現物終値
3416.30ポイント ボリンジャーバンド1σ
3394.25ポイント 一目均衡表・転換線
3378.30ポイント 25日移動平均
3348.25ポイント 一目均衡表・基準線
3340.30ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3302.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
3284.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3275.58ポイント 75日移動平均
3264.29ポイント ボリンジャーバンド3σ
3222.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2976.97ポイント 200日移動平均
株探ニュース
